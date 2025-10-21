⏬ Stříbro propadlo téměř o 5 %

- Stříbro kleslo téměř o 5 % a propadlo se pod hranici 50 dolarů, což představuje největší jednodenní ztrátu od dubna.
- Korekce následuje po nárůstu maloobchodního FOMO, který zkušení investoři často vnímají jako kontrariánský signál.
- Mezi klíčové faktory patří zmírnění politického rizika v USA, obnovený optimismus ohledně obchodu mezi USA a Čínou a technické prolomení zrychlené vzestupné trendové linie.
Korekce následuje po období, kdy se po celém světě šířily obrázky front před kamennými obchody se zlatem, což naznačuje nárůst FOMO (Fear of Missing Out, strach z toho, že o něco přijdete) mezi retailovými klienty, kteří dosud neměli zkušenosti s drahými kovy. Vstup nejméně zkušených investorů na trh je často považován za kontrariánský signál.
Zatímco základní fundamentální ukazatele trhu zůstávají silné, poklesy jsou běžným jevem, zejména když se sejde několik katalyzátorů:
- Snížení politického rizika v USA: Včera se objevily zprávy o možné dohodě mezi republikány a demokraty v tomto týdnu, která by otevřela cestu k obnovení činnosti americké vlády. Tento vývoj potenciálně odstraňuje část geopolitického rizika z trhu.
- Optimismus v oblasti obchodu: Donald Trump prohlásil, že obchodní dohoda s Čínou bude „velkolepá“, a plánuje se setkat se Si Ťin-pchingem na summitu APEC koncem tohoto měsíce.
- Změna zásob na COMEXu: Zásoby stříbra na COMEXu začaly klesat, což by mohlo signalizovat návrat tohoto kovu do Londýna.
Technický přehled
Cena dnes výrazně klesá, a to nejen pod hranici 50 USD za unci, ale také pod vrcholy z roku 2011. Navíc dochází k prolomení zrychlené vzestupné trendové linie, která začala ve druhé polovině září. Pokud by tato korekce přesáhla rámec jednorázového vybírání zisků, další klíčová úroveň podpory bude kolem 47 USD za unci, což se shoduje s 30denním klouzavým průměrem.
