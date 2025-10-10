⏫🔝Stříbro vzrostlo o 4 %

.
- Stříbro dosáhlo hranice 50 dolarů: Stříbro vzrostlo o více než 4 % a po včerejším rekordním maximu bojuje o historické uzavření nad 50 dolary.
- Býčí signál: Poměr zlata ke stříbru klesá, což naznačuje silný potenciál růstu stříbra, přičemž technické ukazatele zatím nenaznačují extrémní překoupenost.
- Klíčové úrovně: V případě korekce sledujte rezistenci na 55 dolarech za unci a support na 45 dolarech za unci.
Stříbro včera dosáhlo nového historického maxima, čímž překonalo maxima z počátku 80. let a z roku 2011. Zásadní však je, že se mu nepodařilo uzavřít nad 50 dolary za unci. Zatímco zlato včera zaznamenalo silnější korekci, stříbro začalo páteční ráno silnými zisky. Tyto nárůsty se zrychlily na více než 3,5 % a kov se nyní obchoduje kolem 50,90 USD za unci, což vytváří předpoklady pro potenciálně rekordní závěrečnou cenu.
Technické ukazatele a historický kontext
Při zkoumání současných úrovní stříbra a jeho odchylek od klíčových průměrů pozorujeme, že zlato je podle historických standardů drahé, ale zatím ne extrémně. Typicky silnou nadhodnocenost stříbra indikuje pětinásobná odchylka od jeho pětiletého klouzavého průměru, 4-4,5násobná odchylka od jeho ročního průměru a trojnásobná odchylka od jeho 100denního průměru.
Stříbro je v současné době drahé, ale silné technické signály překoupenosti zatím nejsou přítomny. Zdroj: Stříbro je v současné době na trhu, což znamená, že se na něm projevuje vysoká poptávka po stříbře.
Při pohledu na poměr zlata a stříbra, vidíme pokles pod desetiletý průměr. V posledních letech poměr pod tento průměr klesal jen zřídka. Pokud však býčí fáze na trhu s drahými kovy ještě neskončila, stojí za to připomenout začátek předchozího desetiletí, kdy se stříbro také přiblížilo 50 dolarům za unci a poměr se propadl výrazně pod svůj průměr. V roce 2011 dokonce klesl pod dlouhodobé průměrné rozpětí 50-53 bodů.
Za předpokladu, že by zlato mohlo v nadcházejících měsících dosáhnout 4 200 dolarů a poměr by mohl klesnout na 70 bodů, znamenalo by to ocenění stříbra na 60 dolarů za unci. Naopak tento poměr funguje oběma směry: při poklesu stříbro obvykle klesá rychleji než zlato. Korekce o 10 % ze současných úrovní zlata by pro zlato znamenala 3 600 USD. Pokud by poměr vzrostl na 90, stříbro by bylo oceněno na 40 dolarů.
Poměr zlata a stříbra klesá pod 80 bodů, což může v případě pokračování rallye drahých kovů znamenat mimořádně příznivý výhled pro stříbro. Stejně jako v posledních čtyřech letech by však mohlo jít i o krátkodobý ukazatel nadhodnocení stříbra. Zdroj: Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Výhled a klíčové úrovně
Stříbro vzrostlo o více než 4 %, čímž téměř vyrovnalo rekordy včerejší seance. Za předpokladu, že býčí série stříbra ještě neskončila, naznačují silná pohybová pásma z roku 2011 potenciální cíle pro tento kov na úrovni 59-60 USD. Nejbližší silná rezistence, založená na 113% Fibonacciho prodloužení, se nachází kolem 55 USD za unci. V případě korekce by se podpora měla hledat poblíž 45 USD za unci, což odpovídá 23,6% retracementu celé vzestupné trendové vlny, která začala v dubnu a může kulminovat poblíž současných úrovní.
