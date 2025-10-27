Technická analýza: GBP/AUD pod tlakem, vracejí se kupci do hry?

-
GBP/AUD zůstává v medvědí struktuře – trh tvoří nižší maxima a minima, potvrzuje převahu prodejců.
-
Klíčová demand zóna kolem 2,0350 rozhodne o dalším směru – její prolomení by mohlo vést k poklesu k 2,0150.
-
Dokud se cena nedostane nad 2,0850, zůstává hlavní scénář bearish s rizikem pokračujícího poklesu.
-
GBP/AUD zůstává v medvědí struktuře – trh tvoří nižší maxima a minima, potvrzuje převahu prodejců.
-
Klíčová demand zóna kolem 2,0350 rozhodne o dalším směru – její prolomení by mohlo vést k poklesu k 2,0150.
-
Dokud se cena nedostane nad 2,0850, zůstává hlavní scénář bearish s rizikem pokračujícího poklesu.
Měnový pár GBP/AUD se po prudkém propadu z poloviny října nachází v klíčové oblasti, kde trh testuje důležitou supply zónu, která nás dělí od pokračujícího se propadu. Na denním grafu (D1) je patrné, že se nacházíme v bear marketu. Což nám potvrzuje stále se tvořící nižší maxima a minima. Na grafu můžeme vnímat, že se cena odrazila, jak ze supply levelu, tak zároveň i z Fibonacciho úrovní, a to konkrétně z 0.618, 0.66 a 0.786. Tato reakce nám jenom potvrdila sílu prodejců. Navíc můžeme vidět, jak cena zareagovala v této oblasti ještě na 200 denní SMA a na klesající trendovou linii.
Když se podíváme na aktuální situaci, tak se cena pohybuje kolem 2,0350, kde trh reaguje na kvalitní demand zónu, protože po jejím vytvoření nastal masivní tlak ze strany kupců a tím se vytvořila momentum svíce. Nicméně, pokud tato hladina nebude udržena, otevře se prostor pro pokles k 2,0150, což je cena, kde se nachází 50% Fair Value Gapu. Tato úroveň zároveň leží těsně nad silným long-term demand levelem z února, a tudíž se jedná o potenciální oblast, kde by se kupci mohli opět začít aktivovat.
Naopak, pokud by došlo k reakci na již zmíněnou demand zónu, tak nejbližší bod obratu leží na úrovni 2,0560 - 2,0660, kde se nám vyskytuje supply zóna. Pokud by nás neudržela ani tato zóna, tak jako další zastávkou by byla až oblast 2,0900, kde se nachází supply zóna z celého pohybu. Tato oblasti představují z hlediska pravděpodobnosti ideální místo pro znovuobnovení prodejního tlaku.
RSI se momentálně pohybuje kolem 39 bodů, což značí, že trh je mírně přeprodaný, ale zatím bez známek výrazného obratu. Přesto zůstává momentum celkově v medvědích rukou.
Z technického pohledu je klíčové sledovat, jak bude trh reagovat na demand zónu, ve které se cena nyní nachází. Její prolomení by mohlo potvrdit pokračování downtrendu. Nejbližším bodem podpory by byl 50% FVG, případně až demand zóna z konce února letošního roku. Nicméně pokud trh na demand zareaguje, mohlo by dojít ke korekčnímu růstu, kdy bude dobré sledovat reakční úrovně a to supply zónu na ceně v rozmezí 2,0560 - 2,0660, případně supply zónu, která se nachází výše. Celkově zůstává výhled pro GBP/AUD zatím medvědí. Dokud se trh nedokáže udržet nad 2,0850, převládá tlak prodejců a riziko dalšího poklesu převažuje.
Graf: GBP/AUD (D1)
Denní shrnutí: Akcie rostou v očekávání rozhovorů Trump–Si; drahé kovy klesají kvůli růstu apetitu po riziku (27.10.2025)
📺 Sledujte XTB livestreamy i tento týden
BREAKING: Výroba dle Fedu Dallas nad odhady 📈 EURUSD stabilní kolem 1,163
Denní shrnutí: Inflace klesá, trhy rostou
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.