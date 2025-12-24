Graf dne: USDJPY (24.12.2025)

Trh USD/JPY se v současnosti nachází v přechodové fázi mezi koncem předchozího režimu nulových úrokových sazeb a ranou fází normalizace. Po epizodách prudké volatility v roce 2024, které vyvolal šokový odchod Bank of Japan od ultra-holubičí politiky a částečné odvíjení carry trade, se trh v roce 2025 posunul do režimu selektivního přijímání rizika. Kurz se už nepohybuje na impulzech, ale v rámci strukturálního trendu, kde investoři opatrně testují hranice tolerance japonských tvůrců politik vůči slabosti jenu.
V posledních týdnech došlo k nárůstu volatility při relativně malých cenových rozpětích. Jde o klasický symptom trhu, který přestal reagovat lineárně pouze na úrokové diferenciály a začal do cen promítat související rizika, jako je fiskální politika Japonska, důvěryhodnost procesu normalizace BOJ nebo potenciální rizika měnových intervencí. Investoři už nezpochybňují samotný fakt, že Japonsko je na cestě normalizace měnové politiky, ale stále více předpokládají, že půjde o nerovný proces kvůli strukturálním problémům země.
USD/JPY zůstává vysoko, ale růstový trend ztratil dynamiku. Každý pokus o průraz směrem vzhůru je provázen opatrností kvůli politickým a intervenčním rizikům, zatímco poklesy jsou mělké, protože struktura carry trade ještě nebyla plně rozebrána.
Z technického pohledu se kurz drží nad EMA50, 100 a 200, což potvrzuje střednědobý růstový trend. Zároveň se sklon těchto průměrů začíná zplošťovat, což signalizuje ztrátu momentum. Bollinger Bands se po předchozím rozšíření zužují, což naznačuje fázi komprese volatility před dalším směrovým pohybem. RSI osciluje poblíž neutrální úrovně, bez signálů překoupenosti. MACD zůstává v kladných hodnotách, ale histogram slábne, což potvrzuje závěry vyplývající ze struktury EMA.
USDJPY (D1)
Zdroj: xStation5
