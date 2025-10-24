Technická analýza: USD/CAD zpomaluje růst, hrozí korekce

-
USD/CAD testuje silnou rezistenci 1,4010–1,4050, kde trh ztrácí momentum a hrozí pullback.
-
První reakční zóna leží u 1,3940–1,3970, další klíčová podpora kolem 1,3867 (50% FVG + trendová linie).
-
Hlavní scénář zůstává býčí, dokud se cena drží nad rostoucí trendovou linií; korekce je ale vysoce pravděpodobná.
-
Měnový pár USD/CAD se po výrazném růstu z přelomu září a října pohybuje v korekční fázi, kdy trh testuje důležitou rezistenční oblast. Na denním grafu (D1) je patrné, že po Break of Structure (BOS) došlo k potvrzení býčího trendu, který se aktuálně zastavil v zóně 1,40100–1,40500, kde se nachází významná a silná supply zóna. Tato oblast byla místem silné nabídky, odkud začal poslední výprodej. Její reakce nyní může naznačovat, že trh zde ztrácí momentum a chystá se na pokračující pullback.
Když se podíváme na to, jak je pullback do nižších zón pravděpodobný, tak si na grafu můžeme všimnout, že cena otestovala silný orderblock. Dále také byla vybrána likvidita z poloviny května letošního roku kam si trh „došel pro stop-lossy“ z předchozích short pozic. A zároveň, když bychom se podívali na nižší časový rámec, tak se nacházíme v bearmarketu. Takže korekční vlna na denním časovým rámci je velmi pravděpodobná. V případě tedy, že korekce bude pokračovat, první významnější reakční zóna leží v oblasti 1,39400–1,39700, kde je konfluence Fibonacciho 38,2 % retracementu s kvalitným demand levelem. Pokud by se pokles prohloubil ještě níže, tak další klíčová zóna leží u 1,3867, která odpovídá 50% Fair Value Gapu (FVG). V této oblasti se také nachází další sině reakční Fibonacciho úrovně a to 0.618 a 0.66. A do třetice se zde protíná rostoucí trendová linie – silná technická úroveň, která by mohla přilákat kupce a spustit reakční růst.
Naopak, v případě obnovení nákupního tlaku je nejbližší významnější supply zóna až na úrovni 1.41400. Takže, pokud nás supply zóna, ve které se nyní nacházíme neudrží, tak růst směrem k výše zmíněnému supply levelu je téměř skoro až jistý.
RSI se aktuálně pohybuje na úrovni 59, což signalizuje mírnou převahu býků, ale zároveň naznačuje možné zpomalení růstového momenta, jelikož se stahujeme z pásma 70+. Pokud by indikátor začal klesat pod 50 bodů, byl by to první varovný signál ztráty síly kupců.
Z pohledu COT dat je tržní struktura stále mírně nakloněna ve prospěch amerického dolaru. Commercials (červená) pomalu navyšují long pozice, čímž se zajišťují proti oslabení dolaru, zatímco Large Speculators (oranžová) udržují převážně shorty na USD/CAD, což může vytvářet prostor pro další růstový potenciál. Small Speculators (modrá) zůstávají spíše long, zatímco celkový spekulativní sentiment (zelená) potvrzuje převahu pro-dolarového trendu.Celkově se USD/CAD nachází na důležitém rozcestí. Krátkodobě může dojít k technické korekci do zmíněných oblastí, ale dokud se cena drží nad rostoucí trendovou linií, zůstává hlavní scénář býčí.
Graf: USD/CAD (D1)
