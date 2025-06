Tensions rise in the Middle East, oil tests key resistance 🟢🔎

Napětí na Blízkém východě se prudce zvýšilo, protože Izrael a Írán si vyměňují přímé útoky. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Írán „zaplatí plnou cenu“ poté, co rakety zasáhly civilní oblasti a nemocnici ve středním Izraeli. V reakci na to izraelské síly údajně zaútočily na íránské jaderné zařízení v Araku. Mezitím Spojené státy zvažují vojenskou akci proti Íránu, která by se mohla o nadcházejícím víkendu zaměřit na podzemní zařízení na obohacování uranu Fordow. Podle více zdrojů prezident Trump plán již schválil, ale jeho provedení odkládá a čeká na reakci Íránu ohledně jeho jaderných ambicí. Deník The New York Times navíc uvádí, že zdroj z íránského ministerstva zahraničí vyjádřil připravenost se s Trumpem brzy setkat.

Goldman Sachs: Gold Sachs: Ropná riziková prémie by se mohla zvýšit

Goldman Sachs uvádí, že ropa Brent v současné době zahrnuje geopolitickou rizikovou prémii ve výši přibližně 10 USD, která odráží pravděpodobnost regionálních narušení. Zatímco banka v základním scénáři očekává, že ceny ropy Brent ve 4. čtvrtletí klesnou k 60 USD za barel (pokud nedojde k žádným významným šokům v dodávkách), varuje, že omezení íránského vývozu by mohlo ceny vyhnat nad 90 USD. V případě závažnějších scénářů - jako jsou útoky na ropnou infrastrukturu nebo přepravní trasy - by ceny mohly dále výrazně vzrůst. Navzdory mírnému základnímu scénáři tak rizika na straně nabídky ospravedlňují současnou prémii v cenách ropy.

Reakce cen ropy na geopolitická rizika

Ropa WTI dnes vzrostla o 1,55 %, dosáhla 74,20 USD za barel a přiblížila se ke klíčové technické úrovni odporu - dříve testované minulý týden na začátku konfliktu. Tato úroveň je nyní považována za kritickou hranici: pokud bude napětí dále eskalovat, ropa ji může rozhodujícím způsobem překonat a potenciálně vyvolat trvalý růst cen. Současný pohyb odráží jak obavy z přerušení dodávek, tak širší obavy na trhu.