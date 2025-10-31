Trh zvyšuje sázky proti japonskému jenu – prolomí dolar hranici 160?

-
Hedgeové fondy v posledních týdnech výrazně posilují své krátké pozice vůči japonskému jenu, protože očekávají, že americký dolar by mohl do konce roku prolomit hranici 160 JPY. Trh tak reaguje na prohlubující se úrokový rozdíl mezi Spojenými státy a Japonskem, který vytváří silný tlak na oslabování jenu. Zatímco Federální rezervní systém (Fed) začíná s pozvolným snižováním sazeb, Bank of Japan (BoJ) nadále postupuje mimořádně opatrně a ponechává měnové podmínky výrazně uvolněné. Tento kontrast posiluje dolar a podporuje sázky na jeho další růst vůči japonskému jenu.
Ve čtvrtek se na opčním trhu výrazně zvýšila aktivita spojená se sázkami na posilování dolaru vůči jenu. Investoři ve velkém nakupovali call opce, které profitují z růstu kurzu USD/JPY – jejich objem byl podle údajů Depository Trust & Clearing Corporation přibližně šestkrát vyšší než u put opcí, jež těží z opačného pohybu. Tento poměr ukazuje jednoznačnou převahu sázek na další posilování dolaru a signalizuje rostoucí důvěru trhu, že jen bude dál ztrácet. Dolar se přitom ve čtvrtek dostal na nejsilnější úroveň vůči jenu za posledních osm měsíců.
Bank of Japan na svém posledním zasedání ponechala klíčovou úrokovou sazbu beze změny a nenaznačila, kdy by mohla přistoupit k dalšímu zpřísnění. Tržní očekávání se tak přesouvají. Zatímco přibližně polovina obchodníků počítá s možností zvýšení sazeb o čtvrt bodu v prosinci, většina analytiků předpokládá, že BoJ zůstane pasivní minimálně do jara. Oproti tomu americký Fed sice tento týden snížil sazby o 25 bazických bodů, avšak předseda Jerome Powell dal jasně najevo, že prosincové snížení není zaručené a bude záviset na dalším vývoji ekonomických dat. Výsledkem je rozšiřující se úrokový diferenciál, který podporuje dolar vůči jenu.
Podle Sagara Sambraniho z londýnské pobočky Nomura International očekávají makro hedgeové fondy, že kurz USD/JPY by mohl v nadcházejících týdnech vystoupat k 157 a do konce roku se přiblížit k pásmu 158–160. Investoři přitom stále častěji využívají reverzní knock-out a digitální opce, které umožňují levnější vstup do pozic a zároveň omezují riziko při překročení určité kurzové hranice. Tyto nástroje se ukazují jako vhodné v prostředí vyšší volatility a zároveň odrážejí obavy z možné intervence Bank of Japan, pokud by kurz dosáhl psychologické hranice 160 jenů za dolar.
Podobný scénář předpokládá i Amundi, podle níž by prolomení technické úrovně 155 mohlo otevřít prostor pro další růst kurzu USD/JPY. Na oslabení jenu reagovalo i japonské ministerstvo financí. Ministryně Satsuki Katayama upozornila, že vláda bude pohyby na měnovém trhu pečlivě monitorovat a případně přijme opatření proti nadměrné spekulaci. Během páteční asijské seance se kurz dolaru vůči jenu pohyboval v rozmezí 153,6 až 154,2.
Podle Thomase Bureaua ze Société Générale v posledních dnech roste zájem investorů o krátkodobé knock-out opce se splatností kolem jednoho měsíce. Tyto kontrakty se stávají preferovaným nástrojem pro taktické obchodní strategie, protože umožňují efektivní využití krátkodobých pohybů kurzu a zároveň slouží jako zajištění proti dalšímu oslabování jenu. Trh tak zůstává naladěn na scénář, v němž japonská měna do konce roku dále ztrácí vůči americkému dolaru.
Graf: USD/JPY (D1)
Z technického rámce je na grafu patrné, že trh stále vytváří vyšší minima a maxima. Jako první zóna odporu by mohl být supply level na úrovni 154.800 - 155.100. Pokud tuto oblast prorazíme, tak další silná reakční zóna se nachází až na úrovni 157.000 - 158.000. Pokud by v této jasně býčí struktuře nastal pullback, tak nás může zastavit buď demand level na úrovni 152.800 - 151.800 nebo 50% FVG pod dním. Pokud by nastala hlubší korekce, tak by cena mohla dojít až na spodní demand, kde se nachází i 0.50 Fibonacciho retracement.
