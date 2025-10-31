⏬EURUSD nejníže za poslední 3 měsíce

- EURUSD klesl na nejnižší úroveň od začátku srpna a směřuje k hladině 1,1500.
- Hlavním faktorem je posilující americký dolar (USD) kvůli poklesu pravděpodobnosti prosincového snížení sazeb Fedu (z přibližně 90 % na 60 %).
- Další posilování dolaru může nastat, pokud budou příští týden americká data (ISM, ADP) pozitivní.
- Objevují se náznaky, že ECB by mohla začít snižovat sazby začátkem příštího roku.
Dolar směřuje k pozitivnímu závěru nejen tohoto týdne, ale i měsíce. Pár EURUSD dnes prolomil lokální minima z poloviny měsíce a míří k úrovni 1,1500 na pozadí klesající pravděpodobnosti snížení sazeb v USA. Dolar dnes posiluje vůči všem měnám skupiny G10.
Pravděpodobnost snížení sazeb v USA klesla z přibližně 90 % před posledním rozhodnutím Fedu na úroveň blížící se 60 %. Pokud budou data příští týden (např. indexy ISM či zpráva ADP) pozitivní, může to zvýšit důvěru Fedu ve stav americké ekonomiky a vést k dalšímu posilování dolaru.
Navíc se objevují náznaky, že ECB by mohla být v blízké době flexibilnější, což by mohlo znamenat snížení sazeb v příštím roce.
Očekávání ohledně snížení sazeb Fedu se snížila. Trh nyní předpokládá, že sazby klesnou na přibližně 3,0 % do konce tohoto cyklu, přičemž se vychází z efektivní sazby (3,25 % pro horní hranici pásma).
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
EURUSD dnes klesá pod úroveň 1,1530 a proráží support z poloviny měsíce. Ještě před třemi seancemi se pár pohyboval blíže k úrovni 1,17, ale nyní se zdá, že hladina 1,1500 je na dosah.
Zdroj: xStation5
