Tři trhy ke sledování v příštím týdnu: OIL, US100, NZDUSD (03.07.2026)

Do nového obchodního týdne vstupujeme bezprostředně po prodlouženém svátečním víkendu ve Spojených státech, kde země oslavila 250. výročí podpisu Deklarace nezávislosti. Začátek léta často znamená nástup sezónního útlumu na finančních trzích, tedy období obvykle charakterizovaného menším počtem významných událostí a nižší volatilitou. Zatímco loňský rok byl definován obchodní válkou, globální ekonomika nyní funguje ve stínu nejistoty na Blízkém východě a zároveň pozorně sleduje závody ve vývoji umělé inteligence.
Po posledním zasedání OPEC+ se investoři výrazně zaměří na vývoj na Blízkém východě, zejména pokud jde o export ropy a obnovení produkce. V úterý začíná v Ankaře summit vedení NATO za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa, zatímco v Íránu pokračují státní smuteční ceremonie po smrti nejvyššího vůdce Alího Chameneího. Vzhledem k těmto blížícím se katalyzátorům by se účastníci trhu měli v nadcházejících dnech zaměřit na tři klíčové instrumenty: OIL, US100 a NZDUSD.
OIL (ropa Brent)
Obchodní týden začíná tím, že trhy vstřebávají výsledek nedělního virtuálního summitu ministrů OPEC+, kteří se sešli, aby určili úrovně produkce pro rozšířený kartel. Ačkoli oficiální produkční cíle byly v poslední době zvyšovány téměř každý měsíc, tato navýšení probíhala výhradně na papíře. Nejnovější data za červen ukázala, že skutečná produkce mezi klíčovými producenty na Blízkém východě klesla, a to navzdory podpisu memoranda o příměří 17. června.
Pozornost je třeba věnovat také státnímu pohřbu bývalého íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího, který trvá do 9. července. Jakákoli politická prohlášení z Teheránu během tohoto období budou globální finanční trhy bedlivě sledovat.
Klíčové ukazatele ke sledování: Obchodníci budou sledovat tok tankerů přes Hormuzský průliv spolu s týdenními údaji o zásobách ropy v USA. Komerční zásoby se propadly na nejnižší úroveň od roku 2018, zatímco Strategické ropné rezervy se po posledním koordinovaném uvolnění ze strany Mezinárodní energetické agentury nacházejí na nejnižší úrovni od 80. let.
US100 (Nasdaq 100)
Americký technologický sektor vstupuje do období významných makroekonomických a strukturálních změn. Akciové investory čeká okamžitý test v podobě pondělního indexu ISM ve službách a následných komentářů představitelů Fedu.
Ačkoli výsledková sezóna firem nezačne naplno až do poloviny července, tedy v období, kdy bude Kevin Warsh také vypovídat před Kongresem, trhy ve středu obdrží zápis z posledního zasedání FOMC. Přestože tyto zápisy v posledních letech částečně ztratily schopnost výrazně hýbat trhem kvůli dopřednému výhledu a tiskovým konferencím po zasedáních, současné prostředí omezené komunikace ze strany Fedu znamená, že detailní záznamy mohou mít pro investory větší hodnotu.
Zařazení SpaceX do indexu: V úterý bude SpaceX oficiálně zařazena do indexu Nasdaq 100, a to jen několik týdnů po své primární veřejné nabídce akcií. Toto zařazení vyvolá rozsáhlé převažování portfolií mezi ETF, což je proces, který obvykle generuje zvýšené objemy obchodování a vyšší volatilitu.
Kontrola zdraví spotřebitele: Současně tento týden přijdou výsledkové reporty od významných společností včetně PepsiCo a Delta Air Lines. Tyto firemní výsledky nabídnou důležitý test odolnosti spotřebitelů vůči převládajícímu makroekonomickému prostředí.
NZDUSD
Středa slibuje být pro tento měnový pár rozhodujícím dnem, protože přinese vysokou koncentraci katalyzátorů jak z antipodů, tak z Washingtonu. Investoři budou mít k dispozici komplexní soubor dat pro obchodování měnících se trajektorií měnové politiky obou zemí.
Reserve Bank of New Zealand oznámí ve středu své rozhodnutí o úrokových sazbách, po němž bude bezprostředně následovat tisková konference s guvernérkou centrální banky Annou Breman, která představí ekonomický výhled. Po předchozí jestřábí rétorice trhy očekávají, že RBNZ zvýší úrokové sazby na 2,5 %, což by mohlo podpořit nedávný odraz NZDUSD. Fundamentální obraz novozélandského dolaru bude doplněn ve čtvrtek zveřejněním PMI ve zpracovatelském sektoru, které poskytne aktuální kontrolu zdraví domácího výrobního sektoru.
Na druhé straně stojí americký dolar. Jeho valuace bude výrazně ovlivněna pondělními daty ISM ve službách a zápisem z FOMC naplánovaným na středeční večer.
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