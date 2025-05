Tři trhy, které je třeba tento týden sledovat (26.05.2025)

Předchozí týden byl ve znamení fiskálních otřesů v USA, které zasely nejistotu ohledně finanční stability největší světové ekonomiky. Akciové i dluhopisové trhy zaznamenaly výrazné ztráty, což svědčí o reaktivaci nálady „prodat Ameriku“.

Tento týden zůstane v centru pozornosti legislativní vývoj: americký Senát se bude zabývat jak rozporuplným daňovým zákonem Donalda Trumpa - který rozdělil i Republikánskou stranu -, tak přelomovým zákonem pro digitální aktiva regulujícím stablecoiny. Kromě toho trhy čekají na hospodářské výsledky společnosti Nvidia a na politické rozhodnutí novozélandské rezervní banky, takže klíčové instrumenty, které je třeba sledovat, jsou US500, Bitcoin a NZDUSD.

US500

„Krásný daňový zákon“ Donalda Trumpa vyvolal tento týden vlnu politických kontroverzí a přispěl k opětovnému poklesu na Wall Street. Pesimismus pramenil především z negativní reakce dluhopisového trhu na návrh zákona, kdy výnosy dosáhly nových maxim v obavách o fiskální stabilitu Spojených států. Návrh zákona byl ve čtvrtek schválen těsně o jediný hlas (215-214) a tento týden se dostane do Senátu. Případné pokračující boje uvnitř Republikánské strany mohou dále podnítit nejistotu a prodloužit efekt „prodat Ameriku“. Na akciovém trhu se mezitím pozornost přesune na hospodářské výsledky společnosti Nvidia, které v poslední době podpořila vysoká očekávání a také zprávy o nových dohodách se Spojenými arabskými emiráty, které Trump uzavřel. Tyto výsledky by mohly výrazně ovlivnit volatilitu indexů.

Bitcoin

V centru pozornosti trhu s kryptoměnami bude také legislativní vývoj, protože americký Senát se chystá hlasovat o „Genius Act“ - prvním pokusu o regulaci trhu se stablecoiny. Ačkoli se návrh zákona bitcoinu přímo netýká, potenciální legalizace a zvýšená emise stablecoinů v dolarech by mohla výrazně zvýšit likviditu v kryptosystému. Pokud návrh zákona Kongresem projde, trh si jej může vyložit jako významný krok směrem k institucionalizaci digitálních aktiv v USA. Pro BTC, který se často obchoduje v párech se stablecoiny, by to mohlo znamenat větší kapitálové toky a zvýšenou volatilitu.

NZDUSD

Klíčovou událostí na měnovém trhu bude rozhodnutí novozélandské rezervní banky o úrokových sazbách. Novozélandský dolar minulý týden mírně utrpěl poté, co ministerstvo financí snížilo své prognózy hospodářského růstu. Měny protinožců však zakončily týden jako jedny z nejúspěšnějších v rámci skupiny G10, přičemž NZD vedl zisky vůči americkému dolaru i v dnešní seanci. Kiwi podpořilo oživení maloobchodních tržeb (+0,8 % q/q), což naznačuje zlepšující se spotřebitelskou náladu. Na druhou stranu se tlak na NZD může vrátit s očekávaným snížením úrokových sazeb o 25 bazických bodů na 3,25 %. Očekávání dalšího uvolnění zůstávají vysoká, zejména vzhledem k signálům vlády o rizicích slabého hospodářského růstu, takže komentář RBNZ je obzvláště důležité sledovat.