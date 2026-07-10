Tři trhy, které sledovat příští týden (10. 7. 2026)

Uplynulý týden přinesl na globální trhy prudkou vlnu volatility, zejména v komoditním sektoru. Počáteční odraz cen ropy, podporovaný eskalací napětí na Blízkém východě, se se zesílenou silou přelil do zemědělských komodit citlivých na počasí. Trhy vstupují do nového týdne s pozorností pevně upřenou na Spojené státy. Makroekonomický kalendář je nabitý klíčovými událostmi, které mohou v nadcházejících dnech formovat sentiment investorů.
Mezi hlavní události patří zveřejnění amerického indexu spotřebitelských cen (CPI) za červen, vystoupení nově jmenovaného šéfa Fedu Kevina Warshe v Kongresu a oficiální začátek výsledkové sezóny na Wall Street. Vzhledem k souběhu těchto katalyzátorů si v krátkodobém horizontu zaslouží zvýšenou pozornost tři trhy: GOLD, US500 a COCOA.
GOLD
Tento týden se pozornost investorů na trhu se zlatem plně přesune k americkému dolaru a výhledu úrokových sazeb, které čekají dva silné katalyzátory. V úterý bude zveřejněn červnový údaj CPI z USA, přičemž konsenzus očekává mírné zpomalení růstu cen. Po zveřejnění zápisu FOMC se trh přesune k další události spojené s Warshem: pololetnímu vystoupení šéfa Fedu před Kongresem.
Warsh vystoupí v úterý před Výborem pro finanční služby Sněmovny reprezentantů a ve středu bude následovat slyšení před Bankovním výborem Senátu. Historicky platí, že během změn ve vedení Fedu trhy pečlivě analyzují každé slovo kvůli náznakům dalšího směřování měnové politiky. Náznaky holubičího postoje by mohly být silným impulzem pro růst zlata, zatímco neústupná jestřábí rétorika by mohla vyvolat silný prodejní tlak. Stojí však za zmínku, že sám Warsh signalizoval, že nemá v úmyslu poskytovat trhům forward guidance. Klíčová proto bude vlastní interpretace jeho vyjádření ze strany trhu.
US500 (futures na S&P 500)
Pro americký akciový trh a jeho benchmark S&P 500 znamená tento týden začátek další klíčové výsledkové sezóny. Tradičně ji zahajují bankovní giganti z Wall Street. JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs a Bank of America mají reportovat v úterý.
Mimo finanční sektor budou investoři podrobně analyzovat výsledky technologických těžkých vah ASML a TSMC ve středu a čtvrtek a také Netflixu ve čtvrtek. Porovnání těchto firemních výsledků se středečním zveřejněním Béžové knihy Fedu a čtvrtečními údaji o maloobchodních tržbách v USA poskytne komplexnější obraz ekonomiky. To účastníkům trhu umožní posoudit, zda americká ekonomika a spotřebitelé zůstávají dostatečně odolní na to, aby podpořili firemní výsledky schopné ospravedlnit dnešní napjaté valuace akcií.
COCOA
Kakao má za sebou spektakulární první polovinu roku. Po prudkém výprodeji na začátku roku tato měkká komodita aktuálně zažívá masivní odraz. Ačkoli současné ceny zůstávají pod historickými maximy z roku 2024, od chvíle, kdy byl minulý měsíc oficiálně vyhlášen klimatický jev El Niño, vzrostly zhruba o 60 %. Měřeno od nedávných minim dosahuje tempo odrazu až 120 %.
Prudká volatilita posledních dnů byla tažena obavami o nabídku ze západní Afriky, kde byl vývoj úrody kakaa nejprve zasažen přívalovými dešti a plantáže nyní ohrožují horké a suché podmínky spojené s jevem El Niño. Burza ICE navíc v reakci na nestabilitu trhu zvýšila požadavky na marže, což jen zhoršilo výkyvy a donutilo část spekulativního kapitálu ke kapitulaci.
Tento týden bude pro investory na tomto trhu klíčový, protože pozornost se přesune od počasí k tvrdým údajům o poptávce. Ve čtvrtek budou zveřejněna důležitá čtvrtletní data o zpracování kakaa v Evropě. Nedávná zpráva od průmyslového giganta Barry Callebaut sice zaznamenala první růst objemu prodejů za více než dva roky, částečně díky dřívější cenové korekci, společnost však zároveň varovala, že globální spotřeba cukrovinek zůstává pod tlakem. Po tak výrazné rally z minim budou nadcházející údaje o zpracování kakaa zásadním testem toho, zda vysoké ceny vyvolaly skutečnou destrukci poptávky, nebo zda má trh stále prostor k dalšímu růstu.
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