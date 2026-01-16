Tři trhy, které sledovat příští týden (16. 01. 2026)

Globální trhy zůstávají napjaté kvůli pokračujícím nepokojům v Íránu, které zvyšují geopolitickou nejistotu. Situaci dále komplikuje nepřehledný vývoj ve Venezuele a nedostatek hmatatelného pokroku ve snaze o mír na Ukrajině. Taková ohniska napětí tradičně vedou ke zvýšené volatilitě na trhu s ropou. Pozornost investorů se však čím dál více rozděluje mezi geopolitiku a dění na Wall Street. Po sezóně výsledků bank se nyní pozornost přesouvá k technologickému sektoru, přičemž Netflix a Intel zveřejní výsledky tento týden. Ačkoliv je makroekonomický kalendář nabitý, chybí data první úrovně. Rozhodnutí Bank of Japan však zůstává klíčovým bodem zájmu, protože jakákoli změna tónu může výrazně ovlivnit japonský jen. Klíčové instrumenty ke sledování v nadcházejících dnech: USDJPY, US100 a OIL.WTI.
USDJPY
Měnový pár USDJPY se stále obchoduje poblíž svých maxim z roku 2024, tedy úrovní naposledy dosažených koncem 80. a počátkem 90. let. Dlouhodobá slabost jenu je způsobena kombinací faktorů: přetrvávajícím inflačním tlakem, rostoucím státním dluhem, slabým oživením ekonomiky a vnímanou pasivitou centrální banky. Japonský ministr financí naznačil možnost koordinované intervence se Spojenými státy na podporu jenu. Zatímco slabý jen podporuje vývozní ekonomiku Japonska, zároveň zvyšuje dovozní inflaci a snižuje kupní sílu domácností. Očekává se, že Bank of Japan ponechá v pátek sazby beze změny, ale trhy pozorně sledují jakékoli náznaky ohledně možného zvýšení sazeb či slovní intervence.
US100 (Nasdaq 100)
Americké akciové indexy reagovaly minulý týden pozitivně na mírné zmírnění geopolitického napětí, a další podporu získaly díky výrazným výsledkům společnosti TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.). Tento polovodičový gigant oznámil čistý zisk ve výši 505,7 miliardy TWD (16 miliard USD), což signalizuje zdravý stav odvětví a zvyšuje očekávání ohledně nadcházejících výsledků amerických technologických lídrů. Přestože žádný z členů „Magnificent Seven“ tento týden výsledky nehlásí, investoři se soustředí na Netflix a Intel.
Intel vykazuje známky oživení, podpořeného vládními stimuly a novými objednávkami. Index US100 (Nasdaq 100) se obchoduje pouze 2 % pod rekordním maximem z října, zatímco US500 (S&P 500) od začátku roku pravidelně stanovuje nová maxima.
OIL.WTI
Ceny ropy zůstávají velmi volatilní a letos zaznamenaly růst až o 9 %. Tato rally je úzce propojena s geopolitickou nejistotou okolo Venezuely, Ruska a Íránu. Spekulace o možné intervenci USA vůči Teheránu udržují ceny na několikatýdenních maximech, navzdory předpovědím, které naznačují výrazný globální přebytek nabídky. Pokud by se geopolitická rizika začala snižovat, mohl by trh čelit silnému tlaku na pokles cen. Prozatím se však očekává, že ceny zůstanou na zvýšených úrovních.
