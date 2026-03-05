Shrnutí trhů: Indexy se snaží udržet oživení navzdory rostoucí ceně ropy 🗽 Akcie Broadcom prudce rostou

Globální sentiment na akciových trzích zůstává relativně optimistický, a to i přes trvale vyšší ceny ropy na světových trzích, které se nyní blíží 84 USD za barel a letos již vzrostly o více než 20 %.
- Válka na Blízkém východě pokračuje a podle včerejších komentářů Izraele by měla trvat minimálně další dva týdny. Zároveň roste naděje na postupné obnovení lodní dopravy v Hormuzském průlivu. Írán neprojevil zájem o jednání se Spojenými státy a popřel zprávy o údajných neformálních rozhovorech s CIA.
- Spojené státy by měly poskytovat námořní eskortu obchodním lodím a dnes agentura Bloomberg s odkazem na vojenské zdroje uvedla, že Írán bude respektovat pravidla volné plavby v průlivu. Tato prohlášení však odporují zprávám o dalších lodích zasažených drony v blízkosti průlivu, zatímco sazby za námořní přepravu prudce rostou.
- Evropské indexy se většinou obchodují v růstu, přestože nálada na Wall Street je před otevřením trhu smíšená. Bitcoin se drží poblíž 72 000 USD, zatímco drahé kovy dnes spíše konsolidují – zlato se obchoduje kolem 5 160 USD za unci.
Čína, největší světový dovozce ropy, se snaží šetřit palivo a pozastavila export nafty a benzínu. Asijské trhy se zotavují po středečním výprodeji; index MSCI Asia Pacific vzrostl o 2,4 %. Regionální růst vedla Jižní Korea, kde index Kospi vzrostl o 10 % a Kosdaq o 14 %, protože výrobci čipů Samsung a SK Hynix se zotavili po panickém výprodeji. Futures na americké indexy se obchodují smíšeně. Evropské polovodičové a softwarové společnosti rostou po lepším než očekávaném výhledu tržeb společnosti Broadcom, jejíž akcie v předobchodní fázi v USA rostou o více než 6 %. Generální ředitel Hock Tan uvedl, že prodeje AI čipů by mohly příští rok překročit 100 miliard USD.
Evropské akciové zprávy
- Alfa Laval: Morgan Stanley zvýšila doporučení na equal-weight (z underweight) a očekává silnější objednávky v segmentu Marine letos.
- Wizz Air: narušení v regionu Blízkého východu může snížit čistý zisk FY2026 pod předchozí výhled (+25 mil. € až −25 mil. €).
- Heidelberg Materials: Citi zvýšila doporučení na buy (z neutral) s tím, že nedávný výprodej kvůli obavám z trhu s emisemi CO₂ v EU byl přehnaný.
- Davide Campari: akcie rostou před otevřením amerického trhu, protože společnost oznámila EBITDA nad očekávání. Citi výsledky označila za solidní, zatímco RBC vyzdvihla silný růst tržeb ve 4. čtvrtletí.
- Schaeffler a Deutz: akcie byly dnes zařazeny do německého indexu mDAX.
- TORM: akcie klesají poté, co Oaktree signalizovala možný prodej akcií v hodnotě 79,5 mil. USD u tohoto provozovatele tankerové flotily.
Změny doporučení analytiků v Evropě
Zvýšení doporučení
-
Aker BP → neutral (JPMorgan); cílová cena: 308 NOK
-
Alfa Laval → equal-weight (Morgan Stanley)
-
Athens International Airport → equal-weight (Barclays)
-
DSV → buy (ABG); cílová cena: 1 900 NOK
-
EnQuest → overweight (JPMorgan); cílová cena: 25 p
-
Heidelberg Materials → buy (Citi); cílová cena: 220 EUR
-
Inditex → buy (Deutsche Bank); cílová cena: 63 EUR
-
Schweiter → add (Baader Helvea); cílová cena: 289 CHF
-
Softcat → neutral (UBS); cílová cena: 1 225 p
-
Traton → buy (Pareto Securities); cílová cena: 35,64 €
-
Vistry Group → buy (Stifel); cílová cena: 610 p
Snížení doporučení
-
Aker BP → sell (ABG); cílová cena: 260 NOK
-
Domino’s Pizza Group → sell (Deutsche Bank); cílová cena: 175 p
-
Duell → reduce (Inderes); cílová cena: 2,80 €
-
Flughafen Wien → neutral (Oddo BHF); cílová cena: 55 €
-
Keller → hold (Deutsche Bank); cílová cena: 2 200 p
-
Segro → hold (Peel Hunt); cílová cena: 825 p
-
TF1 → underweight (Barclays); cílová cena: 7 €
-
Var Energi → sell (ABG); cílová cena: 33 NOK
DE40 (DAX futures, D1)
Německý DAX futures kontrakt se snaží udržet růstové momentum, i když tempo růstu mírně zpomalilo. Dlouhé spodní knoty na posledních třech svíčkách naznačují trvalý nákupní zájem, přičemž kontrakt se znovu odrazil od supportu na úrovni EMA200 (červená linie).
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
