Tři trhy, které sledovat příští týden (20.12.2024)

Příští týden, vzhledem k vánočnímu přerušení, se očekává klidnější období na mnoha trzích. Přesto však existují zajímavé události, jako jsou zápisy ze zasedání v Japonsku a Austrálii a data o HDP z Velké Británie. Mnohé akciové indexy se zároveň nacházejí na kritických úrovních po nedávných poklesech způsobených "jestřábím" obratem Fedu, což by mohlo vytvořit základ pro potenciální volatilitu příští týden. Z tohoto důvodu bude stát za to sledovat měnové páry USDJPY a AUDUSD, stejně jako Bitcoin.

USDJPY

Měnový pár USDJPY v poslední době zaznamenal výrazné zisky poháněné silným americkým dolarem a slabým japonským jenem. V úterý budou zveřejněny zápisy ze zasedání Bank of Japan (BOJ) z posledního jednání, které trhy vnímaly jako mimořádně holubičí. Investoři neočekávají další zvýšení úrokových sazeb, takže zápisy mohou odhalit detaily takového posunu. USDJPY pokračuje v posilování a tento trend by mohl pár posunout zpět na rekordní úrovně.

AUDUSD

Pár AUDUSD se v současnosti obchoduje na rekordně nízkých úrovních, naposledy zaznamenaných v říjnu 2022 a dříve v dubnu 2020 během pandemie COVID-19. Silný americký dolar a slabý australský dolar k tomuto pohybu přispívají. Příští úterý budou také zveřejněny zápisy ze zasedání Reserve Bank of Australia (RBA), které mohou poskytnout vhled do aktuálního pohledu centrální banky na měnovou politiku. Investoři jsou aktuálně rozpolceni mezi očekáváním možného snížení sazeb o 25 bazických bodů na příštím zasedání v únoru nebo zachováním sazeb na stávající úrovni. Z tohoto důvodu bude stát za to sledovat pár AUDUSD.

Bitcoin

Bitcoin zaznamenal výrazný pokles z 108 000 USD na přibližně 90 000 USD během několika dní po konferenci FOMC. Tento prudký pohyb byl rovněž ovlivněn zprávami ze Salvadoru, který souhlasil s omezením plateb v Bitcoinu v rámci dohody o půjčce s MMF. Bitcoin se korigoval přibližně o 13-15 % ze svého vrcholu; historické korekce během býčích trhů (za předpokladu jejich trvání) však dosáhly i 20-30 %. Vzhledem k nedávné dynamické korekci bude důležité sledovat Bitcoin kvůli náznakům jeho směru v nadcházejících týdnech.