📆Tři trhy, které sledovat příští týden (22.05.2026)

Poslední květnové pondělí nabídne globálním finančním trhům krátký oddech, protože v USA se kvůli svátku Memorial Day nebude obchodovat a zavřené zůstanou také trhy ve Velké Británii, Hongkongu a Jižní Koreji. Tento klid však může být klamný. Geopolitické napětí na Blízkém východě zůstává vysoké a příští týden přinese silnou dávku makrodat, která mohou v blízkém horizontu utvářet sentiment investorů.
V centru pozornosti bude především index výdajů na osobní spotřebu (PCE), tedy preferovaný inflační ukazatel Fedu, spolu s řadou evropských údajů o inflaci CPI a důležitými komentáři centrálních bankéřů. Před těmito klíčovými událostmi stojí za zvýšenou pozornost tři instrumenty: S&P 500 (US500), EUR/USD a USD/JPY.
S&P 500 (futures US500)
Americký benchmark čeká důležitý test odolnosti. Po stabilizaci a návratu do blízkosti historických maxim se pozornost investorů přesouvá k silnému balíku amerických dat, který bude zveřejněn příští čtvrtek. Z pohledu měnové politiky bude hlavní událostí dubnová zpráva o osobních příjmech a výdajích, která obsahuje jádrový deflátor PCE – preferovaný inflační ukazatel Fedu, i když tato preference by se pod vedením Kevina Warshe mohla rychle změnit.
Tato data poskytnou jasný signál ohledně prostoru pro případné úpravy úrokových sazeb v nadcházejících měsících. Ve čtvrtek budou zároveň zveřejněny také údaje o HDP USA, objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby a týdenních žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Ačkoli poslední mimořádně silný report Nvidie pro mnohé symbolicky uzavřel výsledkovou sezónu, příští týden ještě zveřejní výsledky několik významných společností, včetně Salesforce, Dellu, Costco a Snowflake.
EURUSD
Nejobchodovanější měnový pár světa se pravděpodobně stane bojištěm konkurenčních makroekonomických příběhů mezi USA a eurozónou. Zatímco příštímu čtvrtku bude dominovat americký PCE report, v pátek přijde silná vlna dat ze starého kontinentu.
Spolu s koncem měsíce budou v pátek zveřejněny předběžné květnové údaje o CPI z klíčových ekonomik eurozóny, včetně Německa, Francie, Itálie a Španělska, doplněné o zprávy o HDP z Francie a Itálie. O den dříve, ve čtvrtek, budou zveřejněny ukazatele ekonomického a spotřebitelského sentimentu v eurozóně. Klíčové bude také zveřejnění zápisu z posledního zasedání ECB, které trh bude pečlivě analyzovat vzhledem k silnému očekávání červnového rozhodnutí o sazbách.
USDJPY
Japonský jen vstupuje do období zvýšené volatility, poháněné kombinací měnových faktorů a významných geopolitických událostí. Bank of Japan už delší dobu signalizuje možnost zvýšení úrokových sazeb v reakci na inflační rizika, a to navzdory nedávným domácím datům, která zůstala mimořádně slabá. Současně se ekonomika pohybuje na hraně možného zpomalení a trh nyní oceňuje téměř 100% pravděpodobnost zvýšení sazeb do konce července.
Příští středu vystoupí guvernér BoJ Kazuo Ueda a jeho projev může očekávání růstu sazeb buď potvrdit, nebo je zcela zpochybnit. V pátek pak trh obdrží údaje o tokijské inflaci, nezaměstnanosti, průmyslové produkci a maloobchodních tržbách.
Geopolitický sentiment bude zároveň ovlivňovat také úterní setkání ministrů zahraničí zemí Quad v Dillí a páteční zahájení prestižního obranného summitu v Singapuru, kterého se mimo jiné zúčastní i americký ministr obrany Pete Hegseth.
