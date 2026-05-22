Zapojí se Bělorusko do války?

Může Bělorusko přímo vstoupit do války proti Ukrajině na straně Ruska?
Tento scénář stále není základním scénářem, ale zároveň už přestal být fantazií. Pro trhy by znamenal růst geopolitického rizika, tlak na regionální měny, možné posílení amerického dolaru a návrat kapitálu do obranného sektoru.
Návrat hrozby ze severu?
Téma plného zapojení Běloruska do války proti Ukrajině na straně Ruska se v médiích pravidelně vrací od roku 2022. Tehdy byly poslední ruské jednotky vytlačeny ze severních ukrajinských území po neúspěšné ofenzivě vedené z běloruského směru.
Od té doby Bělorusko podporuje Rusko mnoha způsoby. Poskytlo vojenskou infrastrukturu, kasárna, nemocnice, logistické zázemí a operační prostor. Podílelo se také na aktivitách podporujících ruské údery. Přesto se režim v Minsku snažil udržet své zapojení pod hranicí otevřené války.
Proto mohou další náznaky, že Bělorusko stále může vstoupit do konfliktu, vyvolávat únavu. V praxi však scénář přímé účasti Minsku už není čistou spekulací. Stal se tématem, které je třeba analyzovat, sledovat a případně započítat do cen.
Otázka, kdy dojde k eskalaci
Klíčová otázka zní: proč by Kreml čekal více než 4 roky, než jeho nejbližší spojenec vstoupí do války až nyní?
Zdroj: Bloomberg Finance
Odpověď může spočívat ve zhoršující se situaci Ruska na frontě. Stále více analytických center upozorňuje, že ruská válečná mašinérie ztrácí momentum. V čistém vyjádření Rusko území neztrácí, ale dostupné síly a zdroje se skutečně zmenšují. Kreml může dojít k závěru, že pokud Bělorusko nevstoupí do války v blízké době, nemusí se do ní zapojit vůbec.
Tichá mobilizace je důležitější než jaderné zbraně
Přibývá náznaků pomalé, ale konzistentní změny postoje Běloruska. Zprávy o postupné mobilizaci běloruských sil se objevily už na začátku roku. Od té doby nabývají na rozsahu, i když způsobem, který nepřitahuje velkou mediální pozornost.
V kontextu jaderných cvičení za účasti Běloruska a Ruska je potřeba chladné hodnocení. Jaderné zbraně zůstávají především nástrojem rétorického tlaku. Taková cvičení však mohou odvádět pozornost od praktičtějších prvků eskalace, tedy mobilizace záloh a rozšiřování infrastruktury.
Pro NATO je důležitější než samotná jaderná rétorika to, zda Minsk skutečně zvyšuje připravenost k operacím poblíž ukrajinské hranice. Podle ukrajinských vojenských představitelů probíhá rozšiřování infrastruktury směrem k Ukrajině.
To je významnější signál než samotná propagandistická prohlášení.
USA a diplomatický tlak
Zájem o Bělorusko nyní neprojevují pouze ukrajinští vojenští představitelé, ale také Spojené státy. Dne 21. května prezident Ukrajiny varoval, že jakýkoli přímý pokus Běloruska zapojit se na straně Ruska by se setkal s ničivou odpovědí.
Důležité jsou také zprávy agentury Bloomberg. Podle nich měly USA údajně požádat Ukrajinu o zmírnění sankcí na vývoz běloruských hnojiv. Cílem by bylo snížit závislost Minsku na Rusku. To ukazuje, že nejde pouze o bojiště, ale stejně tak o ekonomiku a obchod.
Právě v takových momentech bývá riziko často špatně oceněno. Trh předpokládá, že jeden konflikt částečně slábne, protože pozornost se přesouvá jinam. Eskalace zahrnující Bělorusko by proto nebyla jen vojenskou událostí, ale také narativním šokem pro investory.
Má Bělorusko reálnou kapacitu k útoku?
Navzdory rostoucímu riziku zůstávají praktické schopnosti Běloruska omezené. Běloruské ozbrojené síly jsou malé a ve stavu částečného úpadku. Rusko zase už nemá rezervy, které by mu umožnily snadno obsadit dalších několik set kilometrů hranice.
Terén mezi Běloruskem a Ukrajinou je velmi obtížný. Husté lesy, bažiny, řeky a omezený počet zpevněných silnic výrazně ztěžují rychlý manévr. Jedna z klíčových tras vede přes černobylskou vyloučenou zónu.
Ukrajina během let války výrazně opevnila svou severní hranici. Pokus o průlom by mohl pro Bělorusko a Rusy skončit katastrofou. Vstup Běloruska do války by proto nutně neznamenal efektivní ofenzivu.
Pro Rusko by však eskalace přes Bělorusko mohla být pokusem vynutit si politické, diplomatické a vojenské ústupky dříve, než ztratí iniciativu nebo schopnost řízené eskalace.
Co by to znamenalo pro trh?
Pro finanční trhy by přímý vstup Běloruska do války znamenal především signál eskalace konfliktu, který někteří investoři už považovali za částečně deeskalovaný nebo směřující ke konci.
Reakce by mohla být rychlá, i když její rozsah by závisel na skutečných vojenských krocích.
Nejpravděpodobnější dopady jsou:
Pokles cen dluhopisů v regionu a růst geopolitické rizikové prémie.
Tlak na měny střední a východní Evropy, včetně polského zlotého.
Posílení amerického dolaru jako měny „bezpečného přístavu“.
Výprodej akciových indexů, zejména lokálních.
Návrat kapitálu do obranných společností, hlavně těch, které v posledních měsících zaznamenaly výrazné poklesy.
Nízká pravděpodobnost, vysoké riziko
Vstup Běloruska do války stále není základním scénářem. Riziko zůstává omezené slabostí běloruské armády, obtížným terénem, ukrajinským opevněním a potenciálně velmi vysokými politickými náklady pro režim v Minsku.
To ale neznamená, že lze toto téma ignorovat. Bělorusko by nemuselo vyhrát jedinou bitvu, aby změnilo geopolitický a tržní kontext.
Trumpův muž přebírá Fed 🚨 Ustojí Warsh tlak Bílého domu, nebo padne nezávislost centrální banky?🏦
⚠️ Kuba je pro USA bezpečnostní hrozbou
Denní shrnutí: Návrh mírové dohody zvedá trh
Ropa dál roste: je důvod k obavám?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.