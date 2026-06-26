Tři trhy, které sledovat příští týden: EURUSD, zlato, S&P 500 (26.06.2026)

Minulý týden přinesl dočasné zmírnění geopolitického napětí, podpořené signály o mírových jednáních a příměří mezi USA a Íránem, což stáhlo ceny ropy zpět na úrovně před válkou. Nadcházející týden se však rýsuje jako jedno z nejdůležitějších období pro globální finanční trhy za poslední dobu. Investoři budou čelit souběhu několika klíčových událostí: každoročnímu fóru Evropské centrální banky v portugalské Sintře, důležitým údajům o inflaci v eurozóně a dlouho očekávané zprávě z amerického trhu práce (NFP), která bude zveřejněna dříve kvůli svátku v USA. Vzhledem k mimořádně nabitému makroekonomickému kalendáři by se investoři měli zaměřit především na tři trhy: EURUSD, zlato a futures na index S&P 500 (US500).
EURUSD
Nejobchodovanější měnový pár světa se tento týden ocitne v přímém střetu narativů mezi Evropskou centrální bankou a Federálním rezervním systémem. EURUSD se vrací k úrovni 1,14, protože očekávání dalšího zvyšování úrokových sazeb v USA postupně slábnou. Co budou investoři sledovat?
Od pondělí do středy se pozornost trhu soustředí na ekonomické fórum ECB v Sintře, kde vystoupí prezidentka ECB Christine Lagardeová i nový předseda Fedu Kevin Warsh. Trhy budou pečlivě analyzovat jejich vyjádření ve snaze získat nové indicie o dalším směřování měnové politiky v prostředí přetrvávající zvýšené inflace. Lagardeová vystoupí již v pondělí, zatímco panelová diskuse s Warshem a dalšími významnými centrálními bankéři je naplánována na středu 1. července.
Údaje o spotřebitelské inflaci (CPI) z hlavních ekonomik eurozóny i za celý měnový blok, které budou zveřejněny v úterý a ve středu, mohou výrazně zvýšit volatilitu. Očekává se pokles harmonizované inflace (HICP) na 3 % meziročně z květnových 3,2 %, přičemž jádrová inflace by měla rovněž mírně zpomalit. Přestože cenové tlaky zmírňují nižší ceny energií, inflace zůstává výrazně nad cílem ECB, což centrální banku nutí zachovat obezřetný přístup.
Rozhodující zkouškou pro EURUSD bude čtvrteční zveřejnění údajů z amerického trhu práce (Non-Farm Payrolls). Trh očekává další solidní výsledek, i když mírnější než mimořádně silná květnová data. Míra nezaměstnanosti by měla zůstat na úrovni 4,3 %. Další velmi silná čísla by výrazně posílila očekávání dalšího zvyšování úrokových sazeb v USA.
Zlato
Cena zlata minulý týden klesla pod hranici 4 000 USD za unci, především pod tlakem přetrvávajících očekávání restriktivní měnové politiky v USA. Přestože se drahý kov po otestování této úrovně stabilizoval, nadcházející série amerických makroekonomických dat pravděpodobně udrží na trhu vysokou volatilitu.
Vývoj ceny zlata zůstává úzce navázán na situaci na Blízkém východě a stabilitu příměří mezi USA a Íránem. Na trhu přitom vzniká zajímavý paradox. Obnovení geopolitické eskalace může paradoxně vyvolat tlak na pokles ceny zlata, protože vyšší inflace by mohla přimět centrální banky k ještě přísnější měnové politice. Naopak konkrétní signály směřující k trvalému míru snižují riziko dalšího růstu sazeb, což může být pro zlato pozitivní, i když část analytiků upozorňuje, že tím zároveň mizí geopolitická riziková prémie.
Pro trh se zlatem budou klíčové vystoupení Kevina Warshe v Sintře, americké indexy nákupních manažerů ISM a především čtvrteční údaje NFP. Ty budou zveřejněny již ve čtvrtek, protože v pátek zůstanou americké trhy uzavřeny před sobotním svátkem Dne nezávislosti.
Futures na S&P 500 (US500)
Široký americký akciový index čeká mimořádně nabitý, i když zkrácený obchodní týden. Kvůli pátečnímu svátku Dne nezávislosti se ve čtvrtek dluhopisové trhy uzavřou dříve a v pátek zůstanou akciové burzy zavřené. Obchodování bude pokračovat pouze v omezeném režimu na trhu futures.
Investoři budou během týdne postupně zpracovávat kompletní sérii údajů z amerického trhu práce. V úterý bude zveřejněna zpráva JOLTS o počtu volných pracovních míst, u níž se očekává pokles počtu pracovních pozic, což by naznačovalo mírné ochlazení poptávky po pracovní síle. Ve středu bude následovat zpráva ADP o zaměstnanosti v soukromém sektoru a ve čtvrtek oficiální údaje NFP.
Zajímavostí je, že čísla z trhu práce mohou být výrazně ovlivněna probíhajícím mistrovstvím světa ve fotbale FIFA. Očekává se výrazný růst zaměstnanosti v sektorech cestovního ruchu, gastronomie a zábavy, což může zkreslit celkový výsledek.
Stejně důležitá bude i začínající výsledková sezóna. Po úterním uzavření trhu zveřejní své hospodářské výsledky společnosti Nike a Constellation Brands, které nabídnou nový pohled na kondici amerického spotřebitele. Již v pondělí budou investoři zároveň sledovat rozhodnutí Nejvyššího soudu USA v mediálně sledovaných případech týkajících se Donalda Trumpa i možné odvolání guvernérky Fedu Lisy Cookové, což by mohlo krátkodobě ovlivnit sentiment na Wall Street.
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