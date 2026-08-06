Graf dne: DE40 na historických maximech! Siemens a Deutsche Telekom překvapují výsledky!

Kontrakty na německý DAX (DE40) se drží u historických maxim navzdory korekci v Asii, přičemž mírné poklesy mají spíše technický charakter. Zklamání z výsledků výrobců paměťových médií (SanDisk, Western Digital) obnovilo tlak na akcie spojené s AI, avšak obchodování v Evropě nadále podporují solidní výsledky klasičtějších domácích firem.
Technická analýza: DE40 (D1)
Kontrakty na DAX klesají o 0,25 %, přičemž spotový index dnes přidává dalších 0,1 %. DE40 zůstává v silném vzestupném trendu a obchoduje se nad třemi klíčovými exponenciálními klouzavými průměry na intervalu D1 (EMA10, EMA30, EMA100). Korekci odůvodňuje jak průraz nového maxima u hranice pásma volatility typického v posledních měsících (žlutý obdélník), tak první zásah RSI do oblasti překoupení za celý měsíc. Klíčovou podporou zůstává úroveň 23,6 Fibonacciho retracementu posledního vzestupného pohybu (cca 26 100), přičemž hlavním testem skutečného trendu by byl pokles k EMA10 (žlutá). Uzavření nad těmito úrovněmi by mělo signalizovat pevné postavení býků a připravenost trendu k obraně.
Zdroj: xStation5
Co dnes ovlivňuje volatilitu DE40?
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Průmyslové zakázky v Německu vzrostly v červnu 2026 o 3,1 % m/m (+6,5 % r/r), taženy velkými kontrakty ve strojírenském (+12,7 %) a elektrotechnickém sektoru (+22,7 %). Po vyloučení velkoobjemových zakázek však ukazatel klesl o 0,5 % m/m. Domácí poptávka skočila o 7,8 %, zatímco zakázky ze zemí eurozóny klesly o 14,0 % a data za květen byla výrazně revidována dolů z +1,9 % na +0,3 %.
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Deutsche Telekom (5. největší společnost v indexu DAX) překonal tržní očekávání ve 2. čtvrtletí 2026, když dosáhl upraveného ukazatele EBITDAaL ve výši 11,8 mld. EUR. V reakci na tržní volatilitu a dobré výsledky společnost navýšila program zpětného odkupu akcií o 3 mld. EUR na celkových 5 mld. EUR. Dále byl zvýšen výhled volného peněžního toku na přibližně 20 mld. EUR, k čemuž přispěly silné výsledky T-Mobile US. Navzdory poklesu zakázek v T-Systems o 13,4 % akcie přidávají 5,5 % a jsou dnes na čele výkonnosti v rámci německého indexu.
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Na druhé straně zatěžuje DAX jeho největší německá složka, Siemens (-5 %), který klesá přes rekordní čtvrtletní průmyslový zisk i zakázky (zisk: +25 % na 3,52 mld. EUR; zakázky: +13 % na 27,90 mld. EUR). Klíčovým motorem růstu byl segment Digital Industries (+44 % zisku), tažený poptávkou po průmyslové AI v USA a Číně. Koncern proto zvýšil celoroční výhled EPS na 11,20–11,50 EUR. Pokles akcií pramení pravděpodobně z realizace zisků po dosažení historických maxim u 290 eur a z negativního sentimentu kolem akcií spojených s AI, který dnes panuje na trhu.
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