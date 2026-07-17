Tři trhy, které stojí za pozornost příští týden (17. 7. 2026)

Během uplynulého týdne zůstaly finanční trhy pod vlivem další eskalace situace na Blízkém východě. Několik společností zveřejnilo finanční data za uplynulý kvartál, čímž neoficiálně odstartovala výsledková sezóna. Pozornost investorů se nyní přesune k posledním rozhodnutím centrálních bank před dlouhou pauzou a také k výsledkům technologických gigantů. Ty budou velkým testem pro stále vysoké valuace, a to navzdory nedávným prudkým poklesům na akciových trzích. Instrumenty, které tento týden stojí za bližší sledování, jsou proto US100, EURUSD a GBPUSD.
US100 (futures na Nasdaq)
Americký technologický index vstupuje do fáze klíčového fundamentálního testu. Po nedávných výrazných výprodejích budou investoři analyzovat, zda nadcházející finanční reporty z Wall Street a administrativní rozhodnutí ve Washingtonu dokážou zlepšit celkový tržní sentiment.
Ve středu se dozvíme finanční výsledky technologických gigantů ze skupiny Mag7, konkrétně Alphabetu a Tesly, zatímco ve čtvrtek představí svůj report za druhé čtvrtletí Intel. Tyto výsledky ověří, zda se vysoké valuace společností spojených s technologií umělé inteligence a sektorem elektromobilů skutečně odrážejí v tvrdých datech o tržbách a ziscích.
Ačkoli obchodní válka momentálně není dominantním titulkem, stojí za zmínku, že v pátek v USA vyprší dočasné 10% globální dovozní clo, pokud Kongres nerozhodne o jeho prodloužení. Případné vypršení nebo úprava této politiky přímo ovlivní marže a náklady dodavatelských řetězců amerických společností.
Výsledkové sezóny technologických gigantů už mnohokrát předefinovaly trendy na Wall Street. Například během tržních turbulencí v letech 2021 až 2022 mohlo i mírné zklamání ve výhledu pouze jednoho lídra sektoru během jediné seance vymazat stovky miliard dolarů tržní kapitalizace z celého indexu a spustit kaskádový výprodej.
EURUSD
Hlavní měnový pár bude reagovat na potenciální jestřábí pauzu Evropské centrální banky a sérii důležitých makroekonomických údajů. Ve čtvrtek ECB rozhodne o úrokových sazbách a trhy široce očekávají, že sazby zůstanou beze změny. Červnové zpomalení inflace odstranilo potřebu naléhavého zásahu, pozornost trhu se však zcela přesune na tiskovou konferenci Christine Lagarde a jakékoli náznaky možného zvýšení sazeb v září.
Před rozhodnutím ECB bude v úterý zveřejněn německý index ekonomického sentimentu ZEW. V pátek pak trh zaplaví vlna předběžných dat PMI z Francie, Německa, celé eurozóny a později odpoledne také ze Spojených států.
Vysoké ceny zemního plynu a přetrvávající ceny energetických komodit zůstávají pro euro protivětrem. V kombinaci se smíšeným ekonomickým sentimentem napříč Evropou to omezuje prostor pro trvalejší posílení jednotné měny.
GBPUSD
Britská libra čelí souběhu klíčových politických a makroekonomických událostí, což z ní tento týden dělá jeden z nejvolatilnějších měnových instrumentů.
V pondělí Andy Burnham oficiálně složí přísahu jako premiér Spojeného království a stane se sedmým šéfem vlády od referenda o brexitu v roce 2016. Změna lídra země vždy přináší rychlé tržní vyhodnocení politické stability.
Ve středu bude zveřejněna červnová inflace CPI ve Spojeném království. Celkový ukazatel by měl podle očekávání klesnout na 2,7 % y/y z předchozích 2,8 %. Takový údaj by v kombinaci s úterními daty z trhu práce, včetně počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti a míry nezaměstnanosti, mohl posílit očekávání trhu, že Bank of England nebude spěchat se zvyšováním nákladů na úvěry vzhledem k postupnému ochlazování zaměstnanosti.
Stojí za zdůraznění, že britská měna může být velmi citlivá na turbulence kolem Downing Street. Ačkoli současná změna premiéra probíhá za jiných okolností, historie finančních trhů, včetně památného propadu libry a krize britského trhu státních dluhopisů po oznámení fiskálních plánů na podzim 2022, ukazuje, že trhy dokážou rychle a neúprosně ocenit nedostatek politické předvídatelnosti.
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US OPEN: Trh prohlubuje ztráty, obavy investorů rostou
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.