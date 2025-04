Tři trhy, které stojí za pozornost příští týden (25. 4. 2025)

Deeskalace obchodní války byla tento týden hlavním hybatelem tržních výkyvů. Přestože naděje na dohodu mezi USA a Čínou se ukázaly jako předčasné, americký akciový trh zaznamenal výrazné zisky — hlavní indexy Wall Street se vyšplhaly na nejvyšší úrovně od 3. dubna a téměř zcela smazaly ztráty způsobené oznámením cel.

Příští týden přinese několik významných událostí: v pátek budou zveřejněna data z amerického trhu práce, v pondělí proběhnou volby v Kanadě a ve čtvrtek rozhodnutí o měnové politice Bank of Japan. Přestože je 1. květen svátkem v mnoha zemích, obchodování ve Spojených státech nebude přerušeno. Vyplatí se proto sledovat měnový pár USDCAD, index JP225 a cenu zlata (GOLD).

USDCAD

Napětí kolem obchodní války vedlo v Kanadě k předčasným volbám, které se uskuteční 28. dubna. Mark Carney, lídr Liberální strany, si podle průzkumů veřejného mínění obnovil důvěru voličů a má šanci sestavit většinovou vládu. Naproti tomu Konzervativní strana slibuje výrazné daňové škrty, které by mohly omezit prostor pro snižování úrokových sazeb, a zároveň požaduje okamžité přehodnocení obchodní dohody USMCA. Základní scénář počítá s vítězstvím Liberálů, což by pravděpodobně nepřineslo výraznou volatilitu CAD. Nečekané vítězství Konzervativců by však mohlo vést k dalšímu posílení kanadského dolaru. USDCAD se aktuálně obchoduje na nejnižších úrovních od listopadu.

JP225

Bank of Japan v lednu zvýšila sazby na 0,5 % – nejvyšší úroveň za posledních 17 let. Zatímco trh původně očekával další zpřísňování, situace se změnila: inflace v Japonsku klesla a obchodní válka posílila jen jako bezpečný přístav. Silnější jen a výprodeje na Wall Street negativně ovlivnily japonský akciový trh. Vzhledem k neochotě k dalšímu zvyšování sazeb a potenciální dohodě mezi USA a Japonskem se zvýšila pravděpodobnost odrazu JP225 směrem vzhůru. Rozhodnutí BoJ bude oznámeno ve čtvrtek v časných ranních hodinách (asijská seance).

ZLATO (GOLD)

Zlato bylo dosud největším vítězem obchodní války, a to i díky slábnoucí důvěře v americký dolar. Se sílícími nadějemi na deeskalaci však cena zlata klesla z 3 500 na 3 280 USD za unci. Zatímco obchodní napětí a nejistota zůstávají hlavními faktory, příští týden bude zásadní roli hrát také americká makrodata — zejména páteční zpráva z trhu práce. Předchozí data ukázala solidní tvorbu pracovních míst, ale dubnová čísla mohou být slabší, což by podpořilo nákupy zlata. Pokud ale data překvapí silou a dolar posílí, může korekce zlata pokračovat.