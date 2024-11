Trump Media & Technology Group roste o 17 % díky sázkám na Trumpovo prezidentství 💰

Akcie Trump Media & Technology Group (DJT.US) dnes rostou o 17 % díky spekulativním sázkám na den amerických voleb. Akcie DJT byly letos velmi volatilní, přičemž jakékoli zprávy týkající se prezidentského období Donalda Trumpa, incidentů na volebních shromážděních nebo soudních případů způsobují výrazné výkyvy cen.

Dnešní růst DJT je poháněn oživením kurzů u bookmakerů, což odráží zvýšenou pravděpodobnost vítězství republikánského kandidáta v amerických prezidentských volbách. V době publikace kurzy naznačují pravděpodobnost Trumpova vítězství v rozmezí 58 % až 60 %. Na druhou stranu konkrétnější data, jako jsou průzkumy, žádnou jasnou výhodu pro jednoho z kandidátů neukazují. Podle nejnovějších údajů jsou Kamala Harris a Trump vyrovnaní na 48,7 %.

Investoři doufají, že Trumpovo vítězství by mělo pozitivní dopad na společnosti v rámci skupiny DJT. Prezidentství Donalda Trumpa by mohlo potenciálně podpořit některé mediální podniky skupiny, včetně potýkající se sociální sítě Truth Social. Realisticky však zůstává pravděpodobnost, že by se to promítlo do významných finančních výsledků DJT, nízká. Naopak vítězství demokratické kandidátky Kamaly Harris by mohlo způsobit prudký pokles akcií DJT, mimo jiné vzhledem k tomu, že společnost je již historicky poměrně vysoko hodnocená.