🚨Trump navrhuje 20% mýto na náklad v Hormuzu

Trhy dnes ovlivňuje geopolitické napětí kolem Hormuzského průlivu a výprodej technologických akcií. Níže najdete stručné shrnutí klíčových pohybů.
Ceny ropy prudce rostou
CFD na OIL rostou o 4,42 % a WTI o 4,41 % po nejnovějších komentářích prezidenta Trumpa ohledně nové role USA jako „strážce“ Hormuzského průlivu. Futures na ropu Brent a WTI rostou při otevření o více než 3 % a odrážejí se od seancových minim po obnovené eskalaci konfliktu mezi USA a Íránem v regionu. Tankerová doprava přes průliv v posledních dnech výrazně zpomalila, což cenám poskytuje další podporu.
Wall Street pod tlakem
Futures na S&P 500 a Nasdaq-100 naznačují nižší otevření, přičemž Nasdaq-100 klesá až o 1 %, zejména kvůli výprodeji v sektoru pamětí a polovodičů po extrémně volatilním debutu SK Hynix na Nasdaqu. US100 klesá o 1,21 %, zatímco Bitcoin ztrácí 1,78 %.
Drahé kovy navzdory logice
Zlato klesá o 2,47 % a stříbro o 2,90 % navzdory geopolitickému napětí. Jde o neobvyklou reakci, kterou trh připisuje obavám, že Fed před zítřejším údajem CPI udrží úrokové sazby výše po delší dobu. Inverzní korelace s americkým dolarem se proto stává výraznější.
Měnový trh je stabilní
USDJPY roste o 0,38 % a USDIDX o 0,11 %, zatímco EURUSD a GBPUSD zůstávají prakticky beze změny.
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Pokud jde o klíčové instrumenty, za pozornost stojí zejména síla ropy a amerického dolaru. Hlavní akciové indexy a drahé kovy jsou pod tlakem. Zdroj: xStation
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