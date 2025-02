Trump uvalí reciproční cla

Americký prezident Donald Trump usiluje o změnu obchodní politiky USA prostřednictvím jednoho ze svých oblíbených ekonomických nástrojů: cel.

Prozatím odložil plánované 25% clo na sousední státy Kanadu a Mexiko – minimálně do začátku března. Naopak cla na čínské zboží již vstoupila v platnost, což vedlo k odvetným opatřením ze strany Číny. Přesto existuje šance na kompromis, protože Trump plánuje rozhovor s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

V pondělí Trump také nařídil 25% clo na dovoz oceli a hliníku ze všech zemí, což ovlivní klíčové obchodní partnery USA, ale zároveň podpoří domácí průmysl ve státech, které jsou pro Trumpovu politickou základnu klíčové.

Navíc Trump ve čtvrtek oznámil, že brzy zavede reciproční cla na mnoho zemí, čímž chce splnit svůj volební slib a zároveň zvýšit státní příjmy před schválením daňového a rozpočtového balíčku republikánů.

Tato obchodní opatření by mohla mít dopady na inflaci, jelikož cla mohou zvýšit ceny dováženého zboží. To by mohlo ovlivnit i budoucí kroky Federálního rezervního systému (Fed), pokud by bylo nutné reagovat změnami úrokových sazeb.