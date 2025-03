Trump varuje: Írán ponese odpovědnost za každý výstřel Húsiů – co to znamená pro trh s ropou?

Bývalý prezident Donald Trump dnes vydal silné prohlášení: „Írán ponese odpovědnost za každý výstřel Húsiů.“ Tato stručná, ale významná deklarace má vážné geopolitické i ekonomické důsledky, zejména pro globální ropný trh. Húsíové, povstalecká skupina z Jemenu podporovaná Íránem, destabilizují Blízký východ již několik let a jejich aktivity nyní mohou výrazně ovlivnit ceny a dodávky ropy po celém světě.

Kdo jsou Húsíové a jak jsou spojeni s Íránem?

Húsíové jsou jemenská povstalecká skupina, která od roku 2014 ovládá značnou část země, včetně hlavního města San'á. Vedou válku proti jemenské vládě a koalici vedené Saúdskou Arábií. Írán, který je obviňován z poskytování zbraní a logistické podpory Húsíům, je jejich klíčovým spojencem. Trumpovo prohlášení naznačuje, že USA považují činnost Húsíů za prodlouženou ruku íránské politiky, což by mohlo mít přímé důsledky pro Teherán.

Jemen se nachází v těsné blízkosti Rudého moře, což je důležitá námořní trasa. Zvýšená aktivita Húsíů v této oblasti již omezila využití Rudého moře a Suezského průplavu pro přepravu zboží a surovin, včetně ropy.

Dopad na ropný trh

Blízký východ je centrem světové produkce ropy a jakákoli eskalace konfliktu v tomto regionu ohrožuje stabilitu dodávek. Pokud by Trumpova slova vedla k dalším sankcím nebo vojenským akcím proti Íránu, Teherán by mohl reagovat rozhodnými kroky. Jedním z nejvážnějších scénářů je blokáda Hormuzského průlivu, kterým proudí přibližně 20 % světové ropy. Takový krok by způsobil chaos na energetických trzích a prudký nárůst cen.

Húsíové již v minulosti útočili na ropnou infrastrukturu, včetně saúdských zařízení, což dočasně narušilo produkci. Rostoucí napětí by je mohlo motivovat k intenzivnějším útokům, což by region dále destabilizovalo.