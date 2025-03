Trump volá po zrušení programu na podporu čipů ve výši 52 miliard dolarů

Prezident Donald Trump vyzval k ukončení bipartisanského programu na podporu polovodičů ve výši 52 miliard dolarů, který přilákal investice přesahující 400 miliard dolarů od firem jako Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) a Intel Corp.

Zákon o čipech

Zákon o čipech je jedním z nejvýznamnějších amerických pokusů o průmyslovou politiku za více než generaci. Vyčlenil 39 miliard dolarů na dotace — plus půjčky a daňové úlevy ve výši 25 % — na oživení americké výroby polovodičů, stejně jako 11 miliard dolarů na výzkum a vývoj čipů. Cílem bylo snížit závislost na Asii, pokud jde o elektronické komponenty, které napájí vše od chytrých telefonů až po obrovské datové centrály.

Úředníci z obou stran politického spektra vychvalovali Zákon o čipech jako klíčový pro národní a ekonomickou bezpečnost USA, a Trump by mohl mít problém získat podporu Kongresu pro jeho zrušení. Desítky republikánských zákonodárců hlasovaly pro tento zákon a mnoho republikánských okrsků získalo díky němu továrny nebo jiné projekty podporované tímto zákonem.

To zahrnuje společnosti jako Samsung Electronics Co. a SK Hynix Inc. z Jižní Koreje, které se zavázaly k miliardovým projektům v Texasu a Indianě, které byly podmíněny financováním a podporou od americké vlády. Zástupci těchto společností odmítli komentovat prohlášení prezidenta Trumpa.

Trump, který dává přednost clům před pobídkami, naznačil, že cla na čipy by mohla být zavedena již příští měsíc. Společnosti se podle něj mohou těmto clům vyhnout tím, že postaví továrny na americké půdě. Detaily však zatím neposkytl.

V pondělí Trump přičetl hrozby cel za rozhodnutí TSMC investovat 100 miliard dolarů do USA, kromě předchozího závazku ve výši 65 miliard dolarů. Tento projekt zmínil i ve svém úterním proslovu, když uvedl celkovou částku 165 miliard dolarů. „Nedáváme jim žádné peníze,“ řekl Trump. „To, co bylo pro ně důležité, bylo, že nechtěli platit cla.“

Graf Intel (D1)

.Akcie Intel (INTC.US) byly v dlouhodobém klesajícím trendu od konce roku 2021, kdy se obchodovaly nad 50 USD, až na nedávné minimum pod 20 USD. Momentálně se cena pohybuje kolem 22,29 USD a dochází k prvnímu pokusu o růst po období výrazného poklesu.

Klouzavé průměry

Oranžová křivka: 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA 50) = 21,98 USD – cena se právě nachází poblíž této úrovně.

– cena se právě nachází poblíž této úrovně. Modrá křivka: 200denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA 200) = 24,32 USD – dlouhodobá rezistence.

– dlouhodobá rezistence. Cena je stále pod SMA 200, což znamená, že dlouhodobý trend je stále medvědí (klesající), ale průraz nad EMA 50 může naznačovat možný obrat.

RSI

Hodnota RSI = 43,1 – neutrální oblast, což znamená, že cena není ani překoupená, ani přeprodaná .

– neutrální oblast, což znamená, že cena není ani . RSI se zvedá z nižších hodnot, což může signalizovat začátek růstového momenta, pokud se udrží nad 50.

Možné scénáře vývoje: