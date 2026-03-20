🤝Partnerství Nvidie s Groq se mění v reálné produkty, zatímco zrychluje tlak do AI inference

Dohoda Nvidie s Groq z konce roku 2025 se posouvá ze strategické roviny do realizace, protože firma začíná proměňovat toto partnerství v reálné produkty a zákaznická nasazení. Na konferenci GTC Nvidia představila inference systémy postavené na technologii Groq, uvedla, že tržní příležitost pro její AI čipy může dosáhnout nejméně 1 bilionu USD do roku 2027, a zároveň potvrdila, že Samsung vyrábí nový čip Groq LP30 s dodávkami plánovanými na druhou polovinu roku 2026. AWS bude navíc využívat čipy Groq v rámci širšího balíku produktů Nvidie, který poběží do roku 2027.
Od licenční dohody k uvedeným produktům
Původní transakce nebyla prezentována jako plná akvizice. Groq uvedl, že Nvidia získala nevýhradní licenci na jeho technologii, zatímco zakladatel Groq Jonathan Ross, prezident Sunny Madra a další členové inženýrského týmu přešli do Nvidie. Groq zároveň uvedl, že bude dál fungovat jako nezávislá společnost pod novým generálním ředitelem.
Tato struktura už nyní začíná přinášet viditelný hardware. Reuters uvedl, že Jensen Huang na GTC představil AI systém založený na technologii Groq, zatímco Samsung sdělil, že vyrábí čip Groq LP30 svým 4nanometrovým procesem a že dodávky jsou plánovány na druhou polovinu letošního roku.
Proč je inference klíčová
Strategická logika je zřejmá: Nvidia stále dominuje trénování AI modelů, ale inference se stává dalším hlavním bojištěm. Reuters uvedl, že Huang na GTC prohlásil, že „inference inflection has arrived“, protože poptávka se přesouvá k provozu AI systémů v reálném čase, kde Nvidia čelí silnější konkurenci ze strany CPU a vlastních čipů vyvíjených firmami jako Google.
Nvidia uvedla, že tržní příležitost pro její AI čipy může dosáhnout nejméně 1 bilionu USD do roku 2027, oproti 500 miliardám USD do roku 2026, které firma uváděla při únorových výsledcích. Vyšší výhled naznačuje, že Nvidia vnímá inferenci jako významný nový motor růstu, nikoli jen jako pokračování boomu v oblasti trénování modelů.
Objevují se první známky komerčního využití
První známky komerční trakce jsou už viditelné. Reuters uvedl, že AWS souhlasila s nákupem 1 milionu GPU od Nvidie do roku 2027 a že součástí balíku jsou i čipy Groq, které AWS plánuje kombinovat s dalšími šesti čipy Nvidie pro efektivnější inference workloady.
Nvidia také podle zdrojů Reuters připravuje verzi svých čipů Groq, kterou bude možné prodávat v Číně. Tato varianta má být dostupná v květnu a je určena pro spolupráci s jinými systémy, což Nvidii otevírá další cestu k rozšíření inference strategie na trhu, kde její nejnovější čipy Rubin nelze prodávat.
Trhy nyní budou sledovat, zda produkty založené na Groq dorazí podle plánu ve druhé polovině roku 2026, jak rychle je přijmou AWS a další zákazníci a zda Nvidia dokáže partnerství s Groq proměnit v trvalou výhodu ve chvíli, kdy se AI výdaje přesouvají od trénování k inferenci.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
US Open: Wall Street na geopolitické horské dráze
EA láká věřitele na miliardové úspory po převzetí 🎮
📈Planet Labs roste, protože rekordní tržby a backlog podporují růstový výhled
📉Akcie Super Micro prudce padají poté, co byl spoluzakladatel obviněn v údajném schématu pašování AI serverů
