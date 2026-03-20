📉Akcie Super Micro prudce padají poté, co byl spoluzakladatel obviněn v údajném schématu pašování AI serverů

Akcie Super Micro 20. března oslabily přibližně o 27 % poté, co američtí žalobci obvinili tři osoby spojené se společností, včetně spoluzakladatele Yih-Shyana „Wallyho“ Liawa, z údajného schématu odvádění amerických AI serverů do Číny v rozporu s exportními pravidly. Reuters uvedl, že pokud by se pokles udržel, z tržní hodnoty Super Micro by zmizelo téměř 5 miliard USD. Zdroj: xStation5
Co obvinění tvrdí
Americké ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že Liaw, obchodní manažer Super Micro Ruei-Tsang „Steven“ Chang a kontraktor Ting-Wei „Willy“ Sun byli obviněni poté, co prokuratura tvrdila, že směrovali servery vyrobené v USA přes Tchaj-wan a jihovýchodní Asii, než byly poslány do Číny. Podle obžaloby se údajné schéma týkalo nejméně 2,5 miliardy USD americké AI technologie, včetně více než 500 milionů USD v serverech odkloněných mezi dubnem 2025 a polovinou května 2025.
Žalobci tvrdí, že skupina používala falešné servery, měnila štítky a další metody k uvedení compliance týmů a exportních úředníků v omyl. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že Liaw a Sun byli zatčeni, zatímco Chang zůstává na útěku.
Proč akcie reagovaly tak prudce
Samotná společnost Super Micro nebyla uvedena jako obžalovaná a uvedla, že s vyšetřovateli spolupracovala. Firma také sdělila, že Liawa a Changa postavila mimo službu a ukončila spolupráci se Sunem.
Tržní reakce odráží širší obavy o důvěryhodnost, compliance a důvěru zákazníků. Reuters citoval analytiky Bernstein, podle nichž obvinění vyvolává vážné otázky ohledně důvěryhodnosti a mohlo by zvýšit tlak i na vztah Super Micro s Nvidií, který je klíčový pro AI serverový byznys firmy. Nvidia uvedla, že přísné dodržování exportních pravidel je její prioritou a že nepodporuje nezákonně odkloněné systémy.
Co budou trhy sledovat dál
Dalším tématem bude, zda případ způsobí trvalejší škody na reputaci Super Micro u firemních zákazníků a dodavatelů čipů. Investoři budou zároveň sledovat právní vývoj, případný dopad na dodávky GPU a také to, zda firma dokáže zvládnout další zásah do důvěry v době, kdy už akcie dříve zatěžovaly tlak na marže a předchozí otázky kolem důvěryhodnosti.
Články:
US Open: Wall Street na geopolitické horské dráze
EA láká věřitele na miliardové úspory po převzetí 🎮
📈Planet Labs roste, protože rekordní tržby a backlog podporují růstový výhled
🤝Partnerství Nvidie s Groq se mění v reálné produkty, zatímco zrychluje tlak do AI inference
