📈Planet Labs roste, protože rekordní tržby a backlog podporují růstový výhled

-
Akcie Planet Labs vyskočily o 29,2 % po rekordních výsledcích za 4Q a celý fiskální rok 2026.
-
Tržby ve 4Q vzrostly o 41 % na 86,8 milionu USD, zatímco celoroční tržby dosáhly 307,7 milionu USD.
-
Backlog překročil 900 milionů USD, což znamená meziroční růst o 79 %.
-
Výhled tržeb pro fiskální rok 2027 činí 415 až 440 milionů USD.
-
-
-
-
Akcie Planet Labs 20. března v americkém obchodování vyskočily o 29,2 % na 34,84 USD poté, co společnost zabývající se satelitním snímkováním zveřejnila rekordní výsledky za čtvrté čtvrtletí i celý fiskální rok 2026. Rally přišla po výrazném překonání tržeb, po prvním celém fiskálním roce s kladným adjusted EBITDA a po výhledu tržeb pro fiskální rok 2027 v pásmu 415 až 440 milionů USD. Zdroj: xStation5
Rekordní kvartál zlepšil náladu
Planet uvedl, že tržby ve čtvrtém čtvrtletí meziročně vzrostly o 41 % na 86,8 milionu USD, zatímco celoroční tržby se zvýšily o 26 % na rekordních 307,7 milionu USD. Celoroční adjusted EBITDA se dostal do zisku 15,5 milionu USD oproti ztrátě 10,6 milionu USD před rokem a free cash flow dosáhlo 52,9 milionu USD.
Společnost zároveň uzavřela rok s backlogem přes 900 milionů USD, což představuje meziroční růst o 79 %, zatímco remaining performance obligations vzrostly o 106 % na 852 milionů USD. Management uvedl, že za tímto momentem stojí satelitní služby, nová vládní poptávka a nedávná partnerství včetně nové R&D spolupráce s Googlem.
Proč akcie reagovaly tak prudce
Pro fiskální rok 2027 Planet očekává tržby v rozmezí 415 až 440 milionů USD a adjusted EBITDA profit v pásmu 0 až 10 milionů USD. Přestože výhled EBITDA zůstává poměrně opatrný, investoři se zjevně soustředili na silnou dynamiku tržeb, rekordní backlog a rostoucí poptávku ze strany obranných a vládních zákazníků.
Planet zároveň vyzdvihl víceletou smlouvu se Švédskem v nižších stovkách milionů dolarů, prodloužení kontraktů s NATO a U.S. Defense Innovation Unit a silnější hotovostní pozici ve výši 640,1 milionu USD na konci roku. Tato kombinace naznačuje, že trh nyní neoceňuje Planet jen jako příběh růstu vesmírného sektoru, ale více za viditelně rostoucí komerční měřítko.
Trhy nyní budou sledovat, zda Planet dokáže svůj velký backlog proměnit v udržitelný růst tržeb a zároveň vyvažovat vyšší investice se ziskovostí. Další pozornost se zaměří na výsledky v prvním čtvrtletí, nové vládní zakázky a na to, zda AI a satelitní služby dál podpoří rychlejší růstový profil firmy.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
US Open: Wall Street na geopolitické horské dráze
EA láká věřitele na miliardové úspory po převzetí 🎮
📉Akcie Super Micro prudce padají poté, co byl spoluzakladatel obviněn v údajném schématu pašování AI serverů
🤝Partnerství Nvidie s Groq se mění v reálné produkty, zatímco zrychluje tlak do AI inference
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.