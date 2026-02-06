Tržní shrnutí: Evropské indexy se pokoušejí o odraz po rekordním výprodeji na Wall Street 🔨

- Evropské akcie a indexy zahájily pátek mírně pozitivním tónem. Futures na index Euro Stoxx 600 vzrostly o 0,40 %, což odráží klidnější náladu po volatilní americké seanci.
- Širší globální kontext zůstává po slabém uzavření Wall Street křehký. Americké akcie zaznamenaly ve čtvrtek velmi prudký výprodej a pohyby napříč třídami aktiv spíše naznačovaly zvýšenou volatilitu než jasné prostředí s ochotou podstupovat riziko nebo vyhýbat se riziku.
- BNP Paribas poznamenala, že kvalitní akcie již nejsou drahé a mohly by začít překonávat ostatní, pokud se ekonomický růst udrží. Banka zdůraznila, že valuace se vrátily k dlouhodobým průměrům.
- MSCI Europe Quality Index se obchoduje kolem svého dlouhodobého průměrného forward P/E, zatímco Stoxx 600 se na tomto základě jeví jako mírně dražší. Ocenění prémiových společností kleslo na přibližně 20 %, což je blízko spodní hranici jeho rozpětí za posledních 12 let.
- Barclays však ochlazuje nadšení kolem návratu kvalitních akcií jako lídrů trhu s argumentem, že je stále zapotřebí jasný katalyzátor. Banka poukazuje na to, že kapitálové pozice v tomto sektoru zůstávají vysoké, zatímco sentiment je slabý.
- Barclays také zdůrazňuje, že makroekonomické fundamenty nadále favorizují hodnotové akcie. Stabilizace reálných úrokových sazeb, zlepšující se makroekonomické údaje a fiskální stimuly udržují profil rizika a výnosu hodnotových akcií atraktivní, a to i přes nedávný nárůst ocenění.
- Modely JPMorgan naznačují fázi „raného oživení“, která obvykle prospívá hodnotovým akciím, malým kapitalizacím a strategiím s vyšším rizikem. Banka se domnívá, že uvolnění měnové politiky a slabší dolar budou i nadále podporovat cyklické akcie na úkor defenzivních, přičemž hodnotové akcie budou vést trh.
- Německá makroekonomická data zdůraznila, jak obtížné je oživit průmyslovou dynamiku. Průmyslová produkce v prosinci poklesla o 1,9 % m/m, což je výrazně pod očekáváním.
- Slabost se soustředila do cyklicky citlivých segmentů. Produkce bez energetiky a stavebnictví poklesla o 3,0 %, hlavně kvůli automobilům (-8,9 %) a strojům a zařízením (-6,8 %). Produkce energie poklesla o 1,8 %, zatímco stavebnictví vzrostlo o 3,0 %.
- Navzdory slabým prosincovým výsledkům čtvrtletní údaje stále naznačovaly mírný pozitivní příspěvek k růstu. Produkce ve 4. čtvrtletí 2025 byla přibližně o 1 % vyšší než průměr předchozího čtvrtletí, což odpovídá růstu HDP přibližně o 0,3 % mezikvartálně – podrobné údaje budou zveřejněny 25. února.
- Objevily se také známky zlepšující se poptávky, které by mohly podpořit postupné oživení ve druhé polovině roku 2026. Průmyslové objednávky v prosinci vzrostly o 7,8 %, což je nejvyšší nárůst za dva roky, a index Ifo pro podnikatelské klima ve zpracovatelském průmyslu se na začátku roku 2026 zlepšil, i když zůstává na nízké úrovni.
- Bloomberg Economics očekává na začátku roku 2026 pouze mírný růst, než fiskální výdaje přinesou silnější impuls v pozdějších měsících roku. Prognózy ukazují na 0,2% růst HDP v 1. čtvrtletí 2026 a 0,3% v 2. čtvrtletí 2026, s výraznějším zrychlením ve druhé polovině roku díky investicím do infrastruktury a obrany.
