TSMC dosáhl v květnu téměř 40% růstu tržeb 📈

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) zveřejnil květnové výsledky hospodaření a dosáhl meziročního nárůstu tržeb o 39,6 % na celkových 10,7 miliardy USD. Společnost nadále těží ze silné poptávky po svých čipech, která je navíc podporována obavami z dopadu cel na mezinárodní obchod.

Hlavními klienty TSMC zůstávají americké technologické giganty. Apple, Nvidia, AMD a Qualcomm tvoří přibližně 40 % tržeb společnosti. Pro Nvidii, AMD a Qualcomm představují produkty TSMC téměř 30 % jejich celkových nákladů na prodané zboží, což z TSMC činí klíčového dodavatele čipů pro tyto firmy.

V důsledku pokračující nejistoty v americko-čínských vztazích TSMC těžil ze zvýšené poptávky ze strany svých klíčových partnerů. Spolu s rostoucími investicemi do umělé inteligence a potřebou nejnovějších polovodičů to přispělo k rekordnímu růstu tržeb. Přestože meziměsíční tempo růstu v květnu zpomalilo o více než 8 procentních bodů oproti dubnu, tržby zůstávají na vysoké úrovni. Tržní odhady očekávají meziroční růst tržeb za 2. čtvrtletí o 50,3 %. Za období leden až květen se tržby zvýšily již o 48,1 %, což naznačuje, že červen by měl přinést ještě silnější výsledek. Pouze květnové tržby představují více než 50 % očekávaných tržeb za celé 2. čtvrtletí 2024.

Výkonnost společnosti ve srovnání s klíčovými klienty

Při pohledu na vývoj akcií TSMC od začátku roku 2025 je zřejmé, že sentiment vůči společnosti zůstává silně ovlivněn vývojem u Nvidie. Po nedávném růstu se akcie TSMC opět dostaly do kladného teritoria v rámci výkonnosti od začátku roku. Od května je patrná jasná odchylka mezi výkonností akcií Applu na jedné straně a Nvidie s TSMC na straně druhé. Zatímco do dubna měly akcie podobný vývoj, od května se v důsledku návratu pozitivního sentimentu v sektoru AI jejich cesty rozešly.

Ukazatele valuace stále pod průměrem

Forward P/E ukazatel TSMC zůstává pod svými dvouletými průměry. Nejvýraznější pokles nastal v důsledku cenové korekce v polovině roku 2024 a revizí očekávaných výsledků hospodaření. To bylo patrné zejména ve druhé polovině roku 2024, kdy akcie vzrostly o 17 %, zatímco forward P/E zůstával pod hranicí 19,49. Aktuálně se TSMC obchoduje při forward P/E 16,52x, což znamená, že existuje prostor pro návrat k průměru (17,42x) i k jedné směrodatné odchylce (19,49x), na které se společnost obchodovala koncem loňského roku.

Podobný vývoj je patrný i u dalších dopředných ukazatelů. Forward EV/EBIT činí 13,7x, což je přibližně o 7 % méně než dvouletý průměr. EV/S ve výši 14,7x je pak přibližně o 1 % nižší než jeho dvouletý průměr.

Forward P/E ukazatel zůstává na snížené úrovni ve srovnání s dvouletým průměrem. Navíc se společnost obchoduje výrazně pod úrovněmi, které naznačovala valuace v polovině roku 2024. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.