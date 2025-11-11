TSMC hlásí nejnižší růst tržeb za více než rok 📊

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM.US) — hlavní výrobce čipů pro umělou inteligenci a největší výrobní partner společnosti Nvidia — oznámil nejpomalejší měsíční růst tržeb za více než rok. Říjnové tržby vzrostly meziročně o 16,9 %, což odpovídá očekáváním analytiků.
- Síla místní měny pravděpodobně ovlivnila vykázané údaje v taiwanských dolarech, avšak v amerických dolarech tržby vzrostly o 22,6 % na 12 miliard dolarů, což je nárůst oproti 9,8 miliardám dolarů v předchozím roce. Tento výsledek neznamená slabší poptávku po čipech pro umělou inteligenci, ale spíše to, že data byla zkreslena dřívějšími objednávkami a slabším dolarem. Akcie TSMC se v úterý během asijské seance obchodovaly převážně beze změny, zatímco hráči v tomto odvětví si zachovávají pozitivní výhled na růst poháněný umělou inteligencí.
- TSMC nadále čelí rekordní poptávce po svých nejnovějších čipech N3, protože giganti v oblasti AI, jako jsou Nvidia, Apple, Amazon, Meta a Microsoft, soutěží o omezenou výrobní kapacitu. Podle nedávné zprávy JPMorgan požádala společnost Nvidia o zvýšení výroby na 160 000 waferů měsíčně, ale TSMC pravděpodobně do konce roku 2026 nepřekročí 140 000–145 000 waferů.
- To znamená, že nedostatek čipů by mohl přetrvávat ještě nejméně dva roky. Silná poptávka související s umělou inteligencí vytížila továrny TSMC na plnou kapacitu, což zvýšilo její hrubé marže, které podle odhadů trhu mohou v první polovině roku 2026 dosáhnout 60–65 %.
Největší zákazníci TSMC si rezervovali výrobní kapacity s dostatečným předstihem, což znamená, že menší firmy – například těžaři kryptoměn – mohou mít omezený přístup k čipům. Místo výstavby nové továrny N3 TSMC modernizuje stávající zařízení:
- Fab 18 v Tainanu zvýší produkci o 25 000 destiček měsíčně,
- Fab 20 (Hsinchu) a Fab 22 (Kaohsiung) se připravují na technologie N2 a A16. Společnost také plánuje využít starší linky N6 a N7, což by do konce roku 2026 mohlo přinést 5 000–10 000 destiček měsíčně. V USA vstoupí Fab 21 v Arizoně v polovině roku 2026 do druhé fáze, ale plná výroba (10 000 destiček/měsíc) se očekává až v roce 2027, což je příliš pozdě na to, aby se zmírnil současný nedostatek dodávek.
Podle zdrojů z trhu někteří klienti platí až dvojnásobek standardní sazby (tzv. hot-run premiums), aby si zajistili přednostní přístup. Přibližně 10 % celkové produkce nyní funguje podle tohoto schématu, což dále zvyšuje zisky TSMC. Analytici odhadují, že plánované zvýšení cen o 6–10 % v roce 2026 umožní společnosti udržet hrubé marže nad 60 %, přičemž výsledky pravděpodobně předčí očekávání trhu. Společnost vykazuje tržby měsíčně.
Akcie TSMC (interval D1)
Akcie nedávno klesly pod 50denní EMA, ale rychle se zotavily. Pro býky by znovuzískání úrovně 300 USD za akcii posílilo argumenty pro posun k rekordním maximům. Ačkoli tržby v říjnu byly mírně pod nedávným růstovým trendem, bylo to pravděpodobně způsobeno sezónními a jednorázovými faktory, nikoli slabostí provozu. Továrny společnosti pracují na plný výkon a polovodiče s vysokou marží nadále tvoří rostoucí podíl na celkových tržbách.
Zdroj: xStation5
US OPEN: Konec uzavírky, ale ne poklesů
Akcie týdne – CVS Health Corp (13. 11. 2025)
Volkswagen zvažuje využití technologie z partnerství s Rivianem i pro spalovací vozy
GM tlačí dodavatele k opuštění Číny. Chce přestavět dodavatelský řetězec do roku 2027
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.