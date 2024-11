Týdenní shrnutí se Stanislavem Viktorinem (18.11.2024)

I přes výrazné posilování USD na hlavních měnových párech obchodníci začínají opouštět své short pozice, to by mohlo znamenat výběry zisků a možné otočení trendu. Nejbližší týden nebude fundamentálně významný, obchodníky čekají hlavně minoritní data. Zájem obchodníků je na většině trhů v nižších hladinách, platí to hlavně pro zlato, US100 a ropu, tyto trhy budou mít příští dny významný problém dostat se na vyšší ceny.