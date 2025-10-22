Tyto akcie vystrašily investory před letošním Halloweenem🎃 — Tržní poražení roku 2025

Zatímco někteří giganti jako Rheinmetall a Nvidia nadále okouzlují investory, jiné firmy čelí skutečné noční můře na burze. Podívali jsme se, které akcie se letos proměnily ve finanční zklamání — a které společnosti v roce 2025 skutečně vyděsily investory v USA, Evropě, Číně a Japonsku.
AI poháněný index S&P 500: Kdo vítězí a kdo zaostává?
Vlajkový americký akciový index S&P 500 si letos již připsal téměř 15 %. Na první pohled to vypadá, že býčí trh je v plném proudu. Při bližším pohledu se ale ukazuje výrazně rozdělený obraz — některé akcie vyskočily o více než 100 %, zatímco jiné ztratily polovinu své hodnoty.
Mezi letošní největší vítěze patří především společnosti z oblastí:
-
polovodičů a paměťových čipů,
-
obranných technologií a infrastruktury pro umělou inteligenci.
Naopak prudké propady jsme zaznamenali u maloobchodních a poradenských firem, které nejvíce zasáhly vysoké náklady, cla a slábnoucí spotřebitelská poptávka.
Spotřebitelé unavení inflací
Mezi nejvýraznější poražené mezi americkými firmami patří Deckers Outdoor a Lululemon, jejichž akcie od začátku roku klesly o více než 50 %.
Proč? Zatímco malá část Američanů se má lépe než kdy dříve, průměrný spotřebitel je vyčerpaný z vysokých cen a klesajících reálných příjmů. Výsledkem je slábnoucí široká spotřeba a odliv investorů od značek zaměřených na maloobchod.
Další tlak vytvářejí rizika spojená s cly, která dopadají na firmy dovážející zboží mimo USA. I ikonické značky, které kdysi těžily z masové dostupnosti, nyní ztrácejí svou konkurenční výhodu.
Umělá inteligence — požehnání pro některé, prokletí pro jiné
Umělá inteligence se stala novým motorem růstu na Wall Street — ale ne každá společnost s ní umí zacházet. Mezi zklamání patří EPAM Systems a Salesforce, které nenaplnily očekávání a nyní blednou vedle konkurentů těžících z rekordních investic do AI infrastruktury.
Trh vstoupil do fáze „vítěz bere vše“ — kde dominují lídři a ti, kdo zaostávají, rychle mizí ze scény.
Datový sektor pod tlakem umělé inteligence
Zvláštní pozornost si zaslouží společnosti Gartner Research a FactSet Research Systems, protože investoři si stále častěji kladou otázku, zda generativní AI nemůže narušit jejich obchodní modely.
Pokročilé systémy umělé inteligence už nyní snižují poptávku po tradičních, vysoce maržových analytických službách. Co dříve vyžadovalo celý tým specialistů, dnes zvládne algoritmus — rychleji a levněji.
Výsledkem je:
-
služby, za které si firmy dříve účtovaly prémiové ceny, se stávají snadno nahraditelnými,
-
vstupní bariéry do odvětví se rychle snižují,
-
a konkurenční tlak roste každým měsícem.
AI tak nepřináší jen růst, ale i potenciální rozpad stovek tradičních obchodních modelů. Jedno je jisté — Wall Street je nestálá. Dnešní poražení mohou trh zítra překvapit novou strategií, vyšší efektivitou a návratem k ziskovosti.
Evropská horská dráha: Kdo vítězí a kdo padá z trati?
Ve srovnání s Wall Street vypadá Evropa v roce 2025 jako skutečná horská dráha. Zatímco USA zažívají stabilní růst, starý kontinent je rozdělený mezi spektakulární vítěze a bolestivé poražené.
Na straně vítězů:
-
Rheinmetall – obranný gigant z Německa,
-
Rolls-Royce – britský symbol technického inženýrství,
-
Orlen – polský energetický lídr, který mnohé překvapil výjimečným výkonem.
Ale i poražených je dost. Patří mezi ně například SIG Group, švýcarský výrobce obalů. V tomto kontextu vypadají i otřesené německé automobilky jako relativní vítězové.
Dánsko pod tlakem: Od euforie k rozčarování
Největší šok roku přichází z Kodaně. Ještě nedávno byly dánské firmy miláčky trhů — dnes patří mezi největší propadáky evropských burz.
Novo Nordisk – Z vrcholu rovnou do turbulence
Akcie lídra v oblasti GLP-1 léčiv klesly o 40 %, protože investoři se obávají:
-
cenové války na americkém trhu s léčbou obezity a diabetu,
-
a nových cel, které mohou snížit konkurenceschopnost firmy.
Jde o dramatický obrat pro společnost, která byla ještě nedávno považována za nejzářivější hvězdu Evropy.
Pandora – Šperky ztrácí lesk
Celosvětově známý výrobce šperků čelí prudkému růstu výrobních nákladů kvůli drahým kovům. Akcie klesly o více než 35 %.
Orsted – Vítr se otočil
Dánský lídr v oblasti obnovitelných zdrojů zaznamenal podobný pokles. Společnost byla nucena stáhnout se z drahých offshore projektů větrných elektráren na východním pobřeží USA. S Trumpovou administrativou, která upřednostňuje uhlí a jadernou energii, se nálada vůči větrné energii zhoršuje. Evropa může být další.
Coloplast – Chirurgická přesnost, ale klesající zisky
Akcie výrobce zdravotnických pomůcek se propadly o více než 25 %. Ze 36 nejhůře výkonných evropských akcií jsou čtyři dánské — téměř historická smůla pro tak malou ekonomiku.
Velcí hráči, velké problémy
Nejde jen o Skandinávii. I další významné evropské značky zklamaly investory:
-
WPP – britský reklamní gigant letos odepsal 55 % kvůli slabé poptávce a růstu nákladů,
-
Puma – ztrácí pozici vůči Adidasu a zažívá další frustrující rok.
Obchodní napětí a cla situaci jen zhoršují — a trpělivost investorů se tenčí.
Evropa na rozcestí
Rok 2025 ukazuje jasně: evropské trhy nesnášejí stagnaci. Obranné a energetické společnosti prosperují díky geopolitické nejistotě, zatímco luxusní značky, módní firmy a marketingové agentury bojují s náklady, cly a klesajícími maržemi.
I ty nejstabilnější firmy se mohou během jediné noci ocitnout na šikmé ploše. Na evropské horské dráze — stejně jako na trzích — přežijí jen ti, kteří udrží rovnováhu.
JD.com prohrává bitvu s Alibabou
Navzdory trvajícímu riziku obchodní války s USA zažil čínský index Hang Seng do 22. října výjimečný rok — vzrostl o více než 31 %, což z něj činí jeden z nejvýkonnějších trhů v Asii.
Klíčové faktory:
-
silné firemní rozvahy,
-
vlna technologických inovací,
-
a zralý domácí kapitálový trh se stále větším zaměřením na návratnost pro akcionáře.
Ne všechny firmy z toho ale těžily. JD.com a Meituan zažily v roce 2025 tvrdý pád — akcie klesly o 36 %, resp. 4 %. Proč? Protože Alibaba je zpět — a ve velkém stylu.
Alibaba opět ovládá trh
Po několika klidnějších letech získala Alibaba zpět svou ofenzivní strategii. Firma masivně investuje do AI a nových služeb, aby získala zpět uživatele, které ztratila ve prospěch JD.com a Meituanu.
V posledních měsících Alibaba:
-
přidala AI funkce do své mapové aplikace Amap (čínský ekvivalent Google Maps),
-
spustila nové systémy doporučení restaurací a hotelů,
-
zavedla slevové a dotační programy pro uživatele.
Výsledek? Přes 40 milionů nových uživatelů za jediný den — přímý zásah do dominance Meituanu v oblasti lokálních služeb. Verdikt trhu je jasný: Alibaba znovu přebírá vedení, zatímco konkurence ztrácí dech.
Cenová válka ničí marže
Zatímco Alibaba zrychluje, JD.com a Meituan uvízly v nákladné cenové válce — nabízejí nekonečné slevové kupony, bezplatné doručení a promo akce, aby si udržely uživatele.
Tržby možná rostou, ale marže se ztenčují.
Meituan vydává více prostředků na udržení své základny v oblasti doručování a lokálních služeb.
JD.com dusí náklady na logistiku a marketing.
Jejich čtvrtletní výsledky mluví jasně:
-
Tržby rostou,
-
Zisky klesají,
-
Efektivita provozu slábne.
Mezitím trh přestává věřit, že JD.com dokáže Alibabu v oblasti AI dohnat — ačkoliv to dříve vypadalo reálně.
Proč vítězí Alibaba
Klíčem je rozsah a diverzifikace. Alibaba má silnou rozvahu, obrovské hotovostní rezervy a více zdrojů příjmů: Tmall, Taobao, AliCloud, Lazada, Amap a další. To jí umožňuje dotovat nové projekty i tehdy, když krátkodobě generují ztráty — zisky z jiných segmentů je vykompenzují. JD.com a Meituan naproti tomu působí jednorozměrně, bez takové flexibility.
Navíc je Alibaba vnímána jako jeden z lídrů čínské AI.
Trhy odměňují útok, ne obranu
V rychle se vyvíjející čínské ekonomice hraje roli hybnost a příběh. Investoři podporují firmy, které určují směr — nikoli ty, které jen reagují.
Po restrukturalizaci a obnově značky je Alibaba opět vnímána jako vizionářský lídr.
JD.com a Meituan mezitím působí stále defenzivněji — soustředí se na přežití místo inovace. Finanční trhy odměňují odvahu a kapitál. V éře AI přežijí jen ti, kteří mají obojí.
Stíny čínské rally
Za působivou výkonností trhu se skrývají hlubší problémy čínského e-commerce sektoru:
-
Slabé spotřebitelské výdaje po pandemii,
-
Opatrnost domácností,
-
Přísnější regulace technologických firem ze strany státu.
V tomto prostředí investoři hledají jasnou strategickou výhodu. Alibaba převzala kontrolu nad příběhem – JD.com a Meituan ne. Čínský trh vstupuje do fáze pomalejšího, selektivního růstu, kde pozornost investorů přitáhnou jen inovativní a finančně silné firmy.
Alibaba se díky nové energii a strategické agresivitě drží ve středu dění. Pokud ale rally vydrží, je těžké si představit, že by JD.com a Meituan zůstaly mimo hru navždy. Jejich příběh ještě neskončil — a v Číně se i poražení mohou vrátit na výsluní.
Denní shrnutí: Inflace klesá, trhy rostou
Procter & Gamble: Po výsledcích
Akcie Grindr vyskočily o více než 21 % díky zájmu o převzetí
„Mad Max“ režim – Má Tesla problém?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.