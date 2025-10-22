Výhled výsledků IBM: Naplní „dědeček IT průmyslu“ očekávání?

- Zrychlení v oblasti softwaru díky umělé inteligenci a cloudu je klíčové pro investory, stejně jako konkrétní údaje o hodnotě kontraktů a jejich monetizaci.
- Investoři očekávají zlepšení marží a peněžních toků a jasný komentář k dopadům harmonogramu kontraktů.
- Tradiční služby, jako je údržba a modernizace systémů, zůstávají základem opakovaných příjmů.
- Obměnový cyklus sedmnácté generace mainframů řady Z by měl vést ke zvýšení objednávek a podpořit tržby.
- Technologická partnerství a integrace akvizic by měly posílit nabídku a tržní dosah.
- Tón vedení a konkrétní ukazatele adopce AI budou klíčové pro hodnocení výsledků.
- Zrychlení v oblasti softwaru díky umělé inteligenci a cloudu je klíčové pro investory, stejně jako konkrétní údaje o hodnotě kontraktů a jejich monetizaci.
- Investoři očekávají zlepšení marží a peněžních toků a jasný komentář k dopadům harmonogramu kontraktů.
- Tradiční služby, jako je údržba a modernizace systémů, zůstávají základem opakovaných příjmů.
- Obměnový cyklus sedmnácté generace mainframů řady Z by měl vést ke zvýšení objednávek a podpořit tržby.
- Technologická partnerství a integrace akvizic by měly posílit nabídku a tržní dosah.
- Tón vedení a konkrétní ukazatele adopce AI budou klíčové pro hodnocení výsledků.
IBM je jednou z nejstarších a nejznámějších technologických firem na světě. Společnost vyrostla na hardwaru a transakčních systémech pro velké organizace a dnes kombinuje software, služby a cloud se širokým ekosystémem partnerů. Jejími klienty jsou především instituce s vysokými nároky na spolehlivost a bezpečnost.
Dnes firma zveřejňuje své výsledky. Předchozí dvě zprávy investory zklamaly, zejména na úrovni zisku na akcii. Investoři budou sledovat především:
-
Tempo adopce řešení založených na umělé inteligenci.
-
Věrohodnost marží a peněžních toků po nedávných slabších obdobích.
-
Stav tradičních služeb.
-
Význam patentového portfolia.
-
Přínos nové infrastruktury Z series seventeen.
Nejdůležitější očekávání investorů:
Zrychlení růstu v segmentu softwaru poháněného AI a cloudem. IBM přistupuje k AI opatrně – rozšiřuje své portfolio a integruje nové funkce do stávajících platforem.
Trh bude pozorně sledovat:
-
Konkrétní čísla o hodnotě podepsaných kontraktů.
-
Dopady realizací u velkých klientů.
-
Plán monetizace.
-
Roli technologických partnerství.
Druhý klíčový bod je zvládnutí konzervativních očekávání investorů po dvou slabších kvartálech.
Pozornost se přesouvá z tržeb na kvalitu marží a cash flow. Investoři hledají známky:
-
Větší nákladové disciplíny.
-
Stabilizace všeobecných a prodejních nákladů.
-
Potvrzení celoročních cílů v oblasti cash flow, včetně jasného komentáře k harmonogramu kontraktů.
Třetím pilířem je segment služeb.
Vedle AI projektů zůstávají důležité „tradiční služby“, jako jsou:
-
Údržba, rozvoj a modernizace stávajících systémů.
-
Tyto služby zajišťují opakovatelnost tržeb, ale čelí tlaku na ceny a rotaci smluv.
-
Silné patentové portfolio zůstává významným aktivem – pomáhá bránit marže, podporuje licencování a poskytuje ochranu pro nové funkce v softwaru a infrastruktuře.
Čtvrtou klíčovou oblastí je infrastruktura.
Očekává se, že obměnový cyklus mainframů Z series seventeen přinese nárůst objednávek a podpoří poptávku po softwaru a službách kolem této platformy.
Důležité bude jak dlouhý tento cyklus bude, tempo implementací a do jaké míry nová generace podporuje aplikace spojené s umělou inteligencí.
IBM.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
„Mad Max“ režim – Má Tesla problém?
Výsledky IBM: Pomalý růst a slabý výhled
Google Quantum Echoes – průlom v kvantovém počítání
US OPEN: Začíná sezóna „meme akcií“?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.