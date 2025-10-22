Google Quantum Echoes – průlom v kvantovém počítání

- Algoritmus Quantum Echoes od Googlu, běžící na čipu Willow, dosáhl 13 000násobné převahy nad nejrychlejším superpočítačem světa – výpočet, který by běžně trval 3,2 roku, zvládl za něco málo přes dvě hodiny.
- Význam tohoto průlomu spočívá v možnosti ověřit výsledky prostřednictvím reálných kvantových experimentů, což otevírá cestu k praktickému komerčnímu využití během pěti let (například ve farmacii či materiálových vědách).
- Oznámení mělo jen tlumený dopad na akcie (krátkodobý nárůst o 1,5 %), nicméně Alphabet zůstává silnou dlouhodobou sázkou na kvantové technologie s poměrem P/E na úrovni 26 a potenciálně ohrožuje menší konkurenty, jako je Rigetti Computing.
Google dnes oznámil průlomový algoritmus s názvem Quantum Echoes, jehož výsledky byly publikovány v časopise Nature. Algoritmus běžel na kvantovém čipu Willow a prokázal 13 000násobnou výpočetní výhodu oproti nejrychlejšímu superpočítači světa. Výpočty, které by superpočítači Frontier trvaly 3,2 roku, zvládl Willow za něco málo přes dvě hodiny.
Čím je tento průlom výjimečný?
Na rozdíl od předchozích demonstrací tzv. „kvantové výhody“ nabízí Quantum Echoes možnost ověřit výsledky přímým porovnáním s reálnými kvantovými experimenty. To je klíčový krok směrem k praktickému využití kvantových technologií.
Možné aplikace
Podle Hartmuta Nevena, vedoucího Google Quantum AI, by technologie mohla najít komerční využití během příštích pěti let v oblastech, jako jsou:
-
vývoj léků a modelování molekulární struktury
-
materiálové vědy (například lepší baterie pro elektromobily)
-
NMR spektroskopie v chemii a biologii
Dopad na akcie společnosti
Předchozí oznámení čipu Willow (prosinec 2024) zvýšilo akcie Alphabetu o 5–7 %, což vedlo k růstu tržní kapitalizace o více než 100 miliard USD. Aktuálně se GOOGL obchoduje za přibližně 250–255 USD – což představuje meziroční nárůst o 52 % a 33 % od začátku roku 2025.
Pro dlouhodobé investory zůstává Alphabet jednou z nejatraktivnějších možností, jak získat expozici vůči kvantovému sektoru, a to díky průlomovým technologickým výsledkům, silné finanční pozici a relativně příznivému ocenění (P/E: 26).
Akcie společnosti po oznámení krátce posílily přibližně o 1,5 %, ale následně se opět vydaly směrem dolů. Za zmínku stojí také vývoj akcií jiné kvantové společnosti – Rigetti Computing. Její akcie v září prudce vzrostly, ale od poloviny října začaly ztrácet hodnotu. Alphabet se svým produktem představuje potenciálně výraznou hrozbu pro Rigetti, a to zejména díky svému investičnímu zázemí. Zdroj: xStation5
