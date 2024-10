US Open: indexy prodlužují euforické zisky po holubičím rozhodnutí Fedu 🎯

US500 Hits New All Time High

Nejvíce získává index Small-Cap

Dolar se konsoliduje a zastavuje další poklesy

Dvouletý pokles výnosů dluhopisů

Indexy na Wall Street otevřely výše po ziscích na futures trhu. Kontrakty (500 USD) na indexu S&P 500 dosáhly nových maxim nad 5700 body a dnes posílily o 2,50 %. Chuť investorů riskovat je jasně podpořena včerejším rozhodnutím Fedu a následnou konferencí s předsedou Jerome Powellem.

Rozhodnutí snížit úrokové sazby o 50 bazických bodů bylo holubičí a pro většinu analytiků neočekávané. Trh však záměry Fedu hodnotil pozitivně. Zisky na akciovém trhu lze přičíst výjimečně optimistickému postoji Fedu a ujištění o síle ekonomiky USA. Rozhodnutí agresivněji snížit sazby v podstatě signalizuje vítězství nad inflací. Jeho odlišná prezentace by mohla znamenat přiznání minulých komunikačních chyb. Navzdory akciovému trhu a ziskům kryptoměn se dolar zdráhá ztrácet hodnotu, což naznačuje, že toto rozhodnutí již mohlo být oceněno. V současnosti jsme svědky euforičtějších zisků na akciovém trhu.

US500 (D1 Interval)

The US500 index is dynamically breaking above the last resistance zone at just below 5700 points. It can be said that the price remained in consolidation over the past three summer months. Although the bulls are currently in full control, retesting the 5700-point level cannot be ruled out. The nearest targets for the current gains could be psychological round levels like 5800, 5900, and 6000 points.

Zdroj: xStation 5

Novinky firem

NIO (NIO.US) získává 2,00 % po zahájení dodávek svého nového elektrického SUV ES8 v Evropě. ES8, založený na platformě NIO NT 2.0, je šestým modelem dostupným na evropském trhu. Navzdory potenciálním clům na čínská elektrická vozidla NIO pokračuje ve své evropské expanzi, využívá konkurenční ceny a spolupráci s Evropskou komisí k udržení ziskovosti v regionu.

Společnosti související s kryptoměnami v reakci na více než 4% nárůst bitcoinu vzrostly na přibližně 62 000 USD. Mezi významné zisky patřily Coinbase (COIN.US +6,3 %), Riot Platforms (RIOT.US +2,4 %), Marathon Digital (MARA.US +3,6 %) a CleanSpark (CLSK.US +4,3 %).

Akcie Plug Power (PLUG.US) posílily téměř o 2,30 % po zajištění objednávky 25 MW na elektrolyzérové ​​systémy PEM od společnosti BP a společného podniku Iberdrola ve Španělsku. Cílem projektu je dekarbonizace rafinérie Castellon produkcí zeleného vodíku, který nahradí šedý vodík, a snížení emisí CO2 o 23 000 tun ročně. Projekt se může rozšířit na 2 GW kapacity elektrolýzy.