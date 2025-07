USA a EU údajně blízko dohodě o 15% clech – Financial Times

Podle zdrojů deníku Financial Times jsou USA a EU údajně blízko dosažení dohody o 15% clech. Brusel by podle zprávy mohl souhlasit s tzv. recipročně nastavenými sazbami, aby předešel hrozbě amerického prezidenta, že od 1. srpna zvýší cla až na 30 %.

Zároveň ale EU nadále připravuje odvetný balík cel v hodnotě až 93 miliard EUR, s potenciální sazbou až 30 %, pokud se dohodu nepodaří do 1. srpna uzavřít.

Zvýhodnění by se mělo týkat konkrétních položek, jako jsou letadla, lihoviny a zdravotnické přístroje, které by byly z případných cel vyňaty.

V rámci navrhovaného ujednání by se clo na automobily snížilo z 27,5 % na 15 %. Pro většinu evropských exportérů by to však nepředstavovalo zásadní změnu, protože již od dubna čelí zvýšeným celním sazbám.

Akciové trhy na zprávu reagují růstem, nicméně je třeba připomenout, že nejde o oficiální informaci.

Zdroj: xStation

