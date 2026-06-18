US Open: Indexy se zotavují uprostřed dražších iPhonů a předobjednávek GTA 6 (18.06.2026)

Wall Street se opatrně zotavuje ze včerejšího výprodeje po zasedání FOMC. Futures na S&P 500 a Nasdaq rostou o 1,4 %, respektive 2,25 %. Futures na DJIA přidávají 1,1 %, zatímco akcie malých firem z indexu Russell 2000 rostou o 1,7 %.
Investoři se pohybují ve složitém makroekonomickém prostředí po historické mírové dohodě mezi USA a Íránem, poklesu cen benzinu a rekordním IPO SpaceX, které přilákalo masivní příliv kapitálu od retailových investorů. Nervozita však zůstává vysoká pod vedením nového předsedy Fed Kevina Warshe. Jeho rozhodnutí opustit explicitní forward guidance přináší nejistotu v měnové politice a nutí trhy oceňovat data v reálném čase.
Žádosti o podporu klesly na 226 tisíc při nízkém počtu propouštění
Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA klesly o 4 tisíce na sezonně očištěných 226 tisíc za týden končící 13. června. Výsledek odpovídal očekávání a potvrzuje stabilní stav trhu práce. Přestože nové propouštění zůstává z historického pohledu nízké, pokračující žádosti vzrostly o 24 tisíc na 1,81 milionu, což signalizuje, že hledání nového zaměstnání trvá déle kvůli nejistotě v politice a geopolitice. Jde však pouze o mírný signál a údaj zůstává v pásmu zdravého trhu práce.
Zdroj: XTB Research
US100 (H4)
Kontrakty na US100 dnes vzrostly o 2,0 % a díky silnému býčímu momentu rozhodně prorazily nad úroveň 78,6% Fibonacciho retracementu (30 264 USD). Cena se na 4hodinovém grafu nadále obchoduje výrazně nad svými 10-, 30- a 100periodními exponenciálními klouzavými průměry (EMA), což signalizuje neporušený krátkodobý uptrend. Kupci nyní sledují opětovný test psychologické rezistence poblíž nedávného maxima na 30 769 USD, zatímco 14periodní RSI se pohodlně nachází na úrovni 58,4, což ponechává dostatek prostoru před vstupem do překoupeného pásma.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy:
- SpaceX (SPCX.US) prohlubuje včerejší ztráty o 7,3 % a klesá přibližně na 178 USD.
- Apple upozorňuje na „nevyhnutelné“ zdražování kvůli rostoucím nákladům na čipy (AAPL.US: +0,6 %): Odcházející CEO Tim Cook varoval, že růst cen hardwaru je nevyhnutelný kvůli neudržitelnému skoku v nákladech na paměťové čipy. Ceny RAM se od konce roku 2025 zdvojnásobily vlivem silné poptávky po AI a narušení dodavatelských řetězců helia kvůli válce na Blízkém východě. Analytici odhadují, že ceny nových smartphonů mohou globálně vzrůst o 20 %, což by u chystaného iPhonu 18 mohlo znamenat zdražení až o 150 USD.
- Accenture spouští globální výprodej IT poradenství po snížení výhledu (ACN.US: -16,7 %): Akcie prudce klesly poté, co společnost vykázala slabší tržby za 3. čtvrtletí fiskálního roku 2026 (18,7 miliardy USD vs. očekávání 18,78 miliardy USD) a zúžila celoroční výhled organického růstu na 3–4 %. Slabší tržby vyvolaly silný výprodej v nervózním sektoru kvůli obavám ze strukturální změny spojené s AI. Francouzský konkurent Capgemini (CAP.FR) klesl o 8,4 % na nové 52týdenní minimum, zatímco Cognizant a Infosys ztratily až 5,8 %.
- HIVE Digital prudce roste po velkém GPU kontraktu za 220 milionů USD a expanzi (HIVE.US: +7,5 %): Akcie vyskočily poté, co společnost získala tříletý kontrakt na GPU cloud v hodnotě 220 milionů USD se společnostmi Bell Canada a Cohere na nasazení 2 304 GPU NVIDIA Grace Blackwell, což přidá 70 milionů USD v ročních opakujících se tržbách (ARR). Samostatně HIVE získala souhlas města k akvizici svého pronajatého datového centra „Big Boden“ ve Švédsku s kapacitou 32 MW.
- Finanční ředitel Pfizeru Dave Denton odstoupí v srpnu (PFE.US: -2,3 %): Společnost oznámila, že finanční ředitel Dave Denton odejde 15. srpna, aby využil příležitost v oblasti spotřebního zboží mimo farmaceutický průmysl. Cecile Guegan, seniorní viceprezidentka pro finance globálního biofarmaceutického byznysu, převezme od 16. srpna funkci dočasné finanční ředitelky. Společnost zároveň zahajuje komplexní hledání trvalého nástupce.
- Rockstar spouští předobjednávky GTA 6 na 25. června uprostřed debaty o ceně: Rockstar Games oficiálně představil animovaný panelový obal hry Grand Theft Auto 6 a oznámil, že předobjednávky pro konzole začnou 25. června před vydáním plánovaným na 19. listopadu. Vydání pro PC zůstává nepotvrzené. Oznámení však okamžitě přesouvá pozornost na finální cenu, protože sílí spekulace, že Take-Two může zvýšit cenu standardní edice na 80 USD nebo více.
- Rumble prudce roste po akvizici Northern Data a obratu k AI (RUM.US: +7 %): Akcie vyskočily po dokončení akvizice 85,2% podílu ve společnosti Northern Data AG. Společnost se přejmenovala na RUM Group Inc. a vytvořila „Quake AI“, cloudovou infrastrukturní jednotku kombinující Rumble Cloud s majetkem Northern Data zahrnujícím 22 000 GPU NVIDIA H100/H200. Díky kontraktu s Together AI v hodnotě 270 milionů USD Northern Data zároveň zvýšila celoroční výhled tržeb pro rok 2026 o 30 % na 170–190 milionů EUR.
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