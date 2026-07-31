Dolar znovu nabírá sílu a zlato ustupuje z lokálních maxim 📉

Cena zlata dnes oslabuje, protože americký dolar po předchozím prudkém výprodeji opět stabilizuje své pozice. Další překážkou pro drahý kov zůstává výhled měnové politiky americké centrální banky, jelikož investoři nadále počítají s možností dalšího zvýšení úrokových sazeb.
Zlato se obchoduje kolem 4 043 USD za unci a během dne ztrácí přibližně 1,42 %. Cena zároveň nedokázala udržet předchozí růst nad hranici 4 100 USD, což naznačuje, že na vyšších úrovních se znovu objevuje výraznější prodejní tlak.
Americký dolar ve čtvrtek klesl na šestitýdenní minimum. Důvodem byly spekulace o zásahu japonských úřadů na devizovém trhu s cílem podpořit japonský jen. Dolarový index se však následně vrátil k růstu a pohybuje se kolem 100,20 bodu, přibližně o 0,21 % výše.
Podporu dolaru poskytuje také pokračující konflikt na Blízkém východě. Geopolitická nejistota zvyšuje poptávku po americké měně, zatímco růst cen energií posiluje obavy z přetrvávající inflace. Právě vyšší inflační tlaky zvyšují pravděpodobnost, že americká centrální banka bude muset ponechat měnovou politiku restriktivní, případně přistoupit k dalšímu zvýšení sazeb.
Vyšší úrokové sazby jsou pro zlato tradičně nepříznivé. Drahý kov nenese žádný pravidelný výnos, a proto při růstu výnosů amerických státních dluhopisů klesá jeho relativní atraktivita. Investoři mohou v takovém prostředí preferovat úročená aktiva, která nabízejí vyšší nominální výnos.
Fed ponechal sazby beze změny
Americká centrální banka na svém posledním zasedání ponechala základní úrokovou sazbu v pásmu 3,50–3,75 %. Tři členové měnového výboru však hlasovali pro její okamžité zvýšení, což trh vyhodnotil jako výrazně jestřábí signál.
Předseda Fedu Kevin Warsh neposkytl jednoznačný výhled dalšího postupu, zopakoval však odhodlání centrální banky dostat inflaci pod kontrolu. Podle nástroje CME FedWatch přisuzují obchodníci zvýšení sazeb o 25 bazických bodů na zářijovém zasedání pravděpodobnost kolem 66 %.
Právě očekávání dalšího zpřísnění měnové politiky omezuje růstový potenciál zlata. Dokud budou investoři počítat s vyššími sazbami a výnosy dluhopisů zůstanou na zvýšených úrovních, může být pro cenu obtížné trvale překonat oblast 4 100 USD.
Kupci brání hranici 4 000 USD
Navzdory aktuálnímu poklesu se zlato pravděpodobně chystá ukončit čtyřměsíční sérii ztrát. Kupci opakovaně vstupují na trh v blízkosti psychologické hranice 4 000 USD, která nyní představuje nejdůležitější krátkodobou podporu.
Udržení nad touto úrovní by mohlo vést k další konsolidaci a novému pokusu o návrat nad 4 100 USD. Naopak přesvědčivý propad pod 4 000 USD by technický výhled zhoršil a mohl by spustit hlubší korekci.
V nejbližším období se očekává spíše pohyb v širším cenovém pásmu. Investoři budou vyhodnocovat další vývoj konfliktu na Blízkém východě, ceny energií, americkou inflaci a změny v očekáváních ohledně měnové politiky Fedu.
Commerzbank upozorňuje na slabší fyzickou poptávku
Podle analytika Commerzbank Carstena Fritsche zlato po zasedání Fedu krátce překonalo 4 100 USD, protože trh dočasně snížil očekávání dalšího zvyšování sazeb. Tato očekávání však nezmizela a přetrvávající inflace může nadále bránit výraznějšímu růstu ceny drahého kovu.
Data World Gold Council zároveň ukazují na slabší poptávku po zlatých špercích. Velmi vysoké ceny odrazují část spotřebitelů, zatímco příliv kapitálu do burzovně obchodovaných fondů krytých zlatem zůstává pozitivní, ale zpomaluje.
Významnou oporou trhu by měly zůstat nákupy centrálních bank. Ty pokračují v diverzifikaci rezerv a používají zlato jako ochranu proti inflaci a geopolitickým rizikům. Objem jejich nákupů však může být nižší než v předchozím roce.
Graf zlata (GOLD, H1)
Zdroj: xStation5
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