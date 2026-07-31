🚨AI fond přišel za měsíc o dvě třetiny hodnoty. Doplatil na pákové sázky.📉

- AI hedge fond Situational Awareness během července ztratil přibližně 67 % své hodnoty
- Za propadem stály agresivní pákové sázky na společnosti z oblasti umělé inteligence a následné margin cally
- Fond musel prodat většinu svých veřejně obchodovaných akcií společnosti Citadel, aby získal hotovost
- Připraven byl také prodej podílu ve společnosti Anthropic v hodnotě přibližně 3,5 miliardy USD, od kterého fond na poslední chvíli ustoupil
- Navzdory červencovému propadu zůstává fond od začátku roku přibližně 80 % v zisku
- Zakladatel Leopold Aschenbrenner oznámil, že fond z portfolia odstranil veškerou finanční páku
- AI hedge fond Situational Awareness během července ztratil přibližně 67 % své hodnoty
- Za propadem stály agresivní pákové sázky na společnosti z oblasti umělé inteligence a následné margin cally
- Fond musel prodat většinu svých veřejně obchodovaných akcií společnosti Citadel, aby získal hotovost
- Připraven byl také prodej podílu ve společnosti Anthropic v hodnotě přibližně 3,5 miliardy USD, od kterého fond na poslední chvíli ustoupil
- Navzdory červencovému propadu zůstává fond od začátku roku přibližně 80 % v zisku
- Zakladatel Leopold Aschenbrenner oznámil, že fond z portfolia odstranil veškerou finanční páku
Investiční euforie kolem umělé inteligence dostala další trhlinu. Hedge fond Situational Awareness, který se proslavil agresivními sázkami na společnosti z oblasti AI, během července ztratil přibližně 67 % své hodnoty. Důvodem byl prudký výprodej technologických akcií, který spustil sérii margin callů a donutil fond urychleně prodávat část svých investic.
Většinu veřejně obchodovaných akcií odkoupila investiční společnost Citadel miliardáře Kena Griffina. Fond zároveň připravoval prodej podílu v soukromé AI společnosti Anthropic v hodnotě přibližně 3,5 miliardy dolarů. Navzdory dosažené dohodě však od transakce na poslední chvíli ustoupil.
Situational Awareness přitom ještě před několika měsíci patřil mezi nejvýkonnější hedge fondy na trhu. Do konce května investorům vydělával přibližně 270 % a i po červencovém propadu zůstává od začátku roku zhruba 80 % v zisku. Zakladatel fondu Leopold Aschenbrenner investorům přiznal chyby a oznámil, že z portfolia odstranil veškerou finanční páku.
Případ ukazuje, jaká rizika přináší využívání vysokého úvěrového financování v období zvýšené volatility. Přestože poptávka po AI zůstává silná a technologické společnosti nadále investují miliardy dolarů do rozvoje infrastruktury, prudké cenové pohyby mohou i úspěšné fondy během krátké doby dostat pod výrazný tlak.
Propad fondu zároveň přichází v době, kdy jsou výsledky AI společností velmi rozdílné. Microsoft po silném růstu platformy Azure po zveřejnění výsledků posílil téměř o 16 %, zatímco Meta po opatrnějším výhledu oslabila přibližně o 8 %. Investoři tak stále více rozlišují mezi firmami, které dokážou vysoké investice do umělé inteligence proměnit v růst zisků, a společnostmi, u nichž návratnost těchto výdajů zůstává nejistá.
GRAF: Vývoj indexu US100 (US100, H4)
Zdroj: xStation5
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