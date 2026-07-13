US OPEN: Kapitál znovu utíká z „paměťových akcií“. Wall Street je při otevření pod tlakem 🚨

Futures kontrakty na Wall Street naznačují nižší otevření hotovostního trhu, i když pokles by měl být ve srovnání s Asií a Evropou mírný.
Futures na S&P 500 klesají přibližně o 0,3 %, futures na Nasdaq-100 ztrácejí až 1 %, zatímco Dow Jones se drží stabilně poblíž svých referenčních úrovní.
Hlavním zdrojem tlaku je obnovená eskalace konfliktu mezi USA a Íránem kolem Hormuzského průlivu po dalších víkendových výměnách úderů mezi oběma stranami a oznámení Teheránu, že průliv „uzavírá“ až do odvolání.
USA odpověděly údery na více než 140 cílů v Íránu, včetně vůbec prvního použití námořních bojových dronů, zatímco Írán ostřeloval americké základny v Kuvajtu, Bahrajnu, Jordánsku, Ománu a Kataru.
Prezident Trump oznámil, že USA nyní budou průlivy „hlídat“ a očekávají za to finanční kompenzaci, což dále zdůrazňuje trvalejší charakter americké vojenské přítomnosti v regionu.
Ropa Brent a WTI při otevření rostou o více než 3 % a odrážejí se od seancových minim, protože tankerová doprava přes průliv v posledních dnech dramaticky zpomalila.
Další tlak na trh přidává přehodnocení takzvaného AI tradu po masivním, ale extrémně volatilním pátečním debutu SK Hynix na Nasdaqu.
Nejlépe si vedou energetický a komoditní sektor, které těží z vyšších cen ropy, zatímco technologie a polovodičové společnosti si vedou nejhůře. Dolů je táhne výprodej pamětí a AI čipů.
Drahé kovy ztrácejí půdu pod nohama – zlato a stříbro klesají, což je vzhledem k aktuálnímu geopolitickému napětí neobvyklé a naznačuje, že investoři se obávají, že Fed po zítřejším údaji CPI udrží úrokové sazby výše po delší dobu.
Firemní informace
- SK Hynix (SKHY) – americké ADR společnosti dnes klesají až o 8–10 % po pátečním debutu na Nasdaqu, kdy akcie vyskočily téměř o 13 %. Obchodování v Soulu se propadlo o více než 15 %, což byla nejhorší seance v historii společnosti, protože investoři vybírali zisky po roční rally tažené boomem HBM pamětí pro AI.
- Sektor pamětí a čipů – ETF Roundhill Memory (DRAM) klesá až o 9 %, SanDisk ztrácí 5,5 %, Western Digital i Micron Technology klesají o 5 %, zatímco iShares Semiconductor ETF (SOXX) odepisuje 2 %. Dolů jej částečně táhnou Intel (-2,5 %) a AMD (-2 %) – trh po dlouhém období euforie znovu testuje valuace společností spojených s AI.
- TSMC – tchajwanský gigant v oblasti smluvní výroby čipů vykázal v červnu meziroční růst tržeb o 68 %, čímž překonal horní hranici prognóz. To potvrzuje, že poptávka po výrobní kapacitě pro AI zůstává silná. Akcie společnosti rostou o 1 % navzdory obecně slabému sentimentu v sektoru.
- CCC Intelligent Solutions – akcie rostou o 2 % po zprávě Bloombergu, že Elliott Investment Management vybudoval ve společnosti významný podíl ještě před zahájením jednání o potenciálním prodeji.
- MGM Resorts – akcie rostou o více než 2 % po zprávách Wall Street Journal, že společnost vede soukromá jednání s Barrym Dillerem, kterému People Inc dříve v červnu předložila nabídku na převzetí hotelového a kasinového giganta.
- Energetické společnosti – Valero, ConocoPhillips, APA Corporation, ExxonMobil a Chevron – zaznamenávají zisky v rozmezí 1 až 2 % po prudkém růstu cen ropy po víkendových útocích v regionu Perského zálivu.
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