US Open: Krev na Wall Street, polovodičový sektor prodlužuje korekci

Wall Street dnes zůstává pod tlakem a hlavní indexy se obchodují pod svými referenčními úrovněmi. Jedinou výjimkou je Dow Jones, který si drží symbolický zisk, zatímco širší akciový trh zůstává pod prodejním tlakem. Investoři zaujímají opatrný postoj, protože vyhodnocují další kroky Fedu, geopolitická rizika a výkonnost technologického sektoru, který byl jedním z hlavních tahounů nedávných tržních zisků.
Největší zátěž pro trh dnes představují společnosti spojené s polovodiči. Čipový sektor, jeden z největších příjemců rally tažené umělou inteligencí, se znovu dostal pod tlak prodejců. Investoři stále častěji vybírají zisky po předchozím růstu a zpochybňují, zda současné valuace výrobců čipů stále ospravedlňují vysoce optimistická růstová očekávání spojená s tímto odvětvím. Slabší výkonnost výrobců paměťových čipů a širšího technologického segmentu ukazuje, že trhy se dívají za hranici současných výsledků a více se soustředí na budoucí růstové vyhlídky.
Směr Wall Street nadále formují očekávání ohledně americké měnové politiky. Nedávná ekonomická data částečně zmírnila obavy z delšího období restriktivní politiky Fedu, investoři se však nadále soustředí na nadcházející inflační údaje a další signály týkající se zdraví americké ekonomiky.
V tomto kontextu přitáhla výraznou pozornost nejnovější makroekonomická data. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl pod očekávání, což potvrzuje odolnost amerického trhu práce a naznačuje, že ekonomika si nadále udržuje solidní základy.
Maloobchodní tržby zároveň zůstaly stabilní a výsledek byl v souladu s prognózami, což ukazuje na mírné tempo spotřebitelských výdajů bez jasných známek výrazného zpomalení poptávky. Kombinace silného trhu práce a stabilní spotřeby dává Fedu větší prostor pro opatrná měnověpolitická rozhodnutí, zároveň však může omezovat prostor pro rychlé snižování úrokových sazeb.
Geopolitické napětí zůstává dalším zdrojem nejistoty a nadále ovlivňuje rizikový sentiment na globálních finančních trzích. Ačkoli investoři aktuálně neoceňují scénář prudké eskalace, přetrvávající geopolitická rizika omezují potenciál silnějšího odrazu rizikovějších aktiv.
Dnešní seance ukazuje, že zájem o technologický sektor zůstává zvýšený, ale laťka pro společnosti spojené s umělou inteligencí a polovodiči se výrazně zvýšila. Trhy stále více zpochybňují, zda jsou ambiciózní růstová očekávání plně promítnuta v současných valuacích. Nadcházející dny ukážou, zda nedávná slabost výrobců čipů představuje pouze přirozenou korekci po silných ziscích, nebo začátek širšího ochlazení v jednom z nejdůležitějších segmentů amerického trhu.
Zdroj: xStation5
Futures na S&P 500 (US500) dnes zůstávají pod tlakem, přičemž slabost polovodičového sektoru je hlavním faktorem, který trh zatěžuje. Společnosti zapojené do výroby čipů znovu čelí prodejnímu tlaku, což negativně ovlivňuje širší technologický segment. Investoři vybírají zisky po silném růstu taženém boomem umělé inteligence a zároveň věnují stále větší pozornost zvýšeným valuacím a očekáváním dalšího růstu odvětví. Současný tlak na výrobce čipů ukazuje, že trhy jsou selektivnější vůči společnostem, jejichž valuace silně závisí na budoucím potenciálu AI.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) zveřejnil výsledky za druhé čtvrtletí nad očekáváním trhu a poskytl optimistický výhled pro nadcházející měsíce. Společnost zdůraznila, že hlavním růstovým motorem zůstává rostoucí poptávka po pokročilých čipech využívaných v aplikacích umělé inteligence, zatímco rychlé rozšiřování výroby založené na nejnovější 2nm technologii by mělo přinést další podporu. TSMC očekává, že tržby ve třetím čtvrtletí dosáhnou 44,6–45,8 mld. USD, což představuje další růst oproti předchozím tržním očekáváním. Navzdory silnému výhledu zůstávají akcie TSMC pod tlakem. Reakce trhu ukazuje, že očekávání vůči polovodičovému sektoru jsou aktuálně mimořádně vysoká a ani silné výsledky nejsou vždy dostatečné k udržení pozitivního sentimentu po výrazných rally u společností spojených s AI.
UnitedHealth Group (UNH.US) doručila výsledky nad očekáváním trhu, přičemž investoři se soustředili na zlepšenou ziskovost a efektivní kontrolu zdravotních nákladů. Společnost zvýšila svůj celoroční výhled, což poukazuje na další provozní zlepšení a stabilizaci marží. Pozitivní reakce trhu naznačuje, že investoři příznivě vnímají snahu společnosti snížit náklady a zlepšit finanční výkonnost po období nákladových tlaků.
Nvidia (NVDA.US) oznámila partnerství s japonskou společností Noetra za účelem vývoje pokročilé infrastruktury umělé inteligence založené na nejnovější architektuře Rubin. Projekt by měl využít přibližně 27 500 procesorů k podpoře vývoje domácích AI řešení, robotiky a pokročilých výpočetních systémů. Pro Nvidii partnerství představuje další známku přetrvávající globální poptávky po nejvýkonnějších čipech používaných v datových centrech.
Netflix (NFLX.US) zůstává v centru pozornosti před zveřejněním výsledků za druhé čtvrtletí. Trhy budou sledovat nejen finanční výsledky, ale také trendy v zapojení uživatelů, vývoj reklamního segmentu a plány společnosti ohledně využívání umělé inteligence. Očekávání počítají se ziskem na akcii ve výši 0,79 USD a tržbami 12,58 mld. USD. Klíčovými faktory pro valuaci Netflixu však budou komentáře managementu k růstovým vyhlídkám, efektivitě reklamního modelu a tomu, jak společnost plánuje využít nové technologie ke zlepšení efektivity a konkurenceschopnosti.
Abbott (ABT.US) zveřejnil výsledky, které trh přijal pozitivně, přičemž akcie po čtvrtletní zprávě rostou. Investoři se soustředili zejména na zlepšenou provozní výkonnost a rozhodnutí společnosti zvýšit prognózu upraveného zisku na akcii pro rok 2026 do rozmezí 5,45–5,60 USD.
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