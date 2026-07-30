US OPEN: Nasdaq se odráží vzhůru! Výsledky Microsoftu a Lam Research oživují obchodování spojené s AI!

Globální finanční trhy čelí zvýšené volatilitě, protože investoři zpracovávají nabitý kalendář makroekonomických dat a rozdílné výsledky technologických gigantů. Futures na americké akciové indexy mírně rostou díky rozdílnému vývoji mezi největšími technologickými společnostmi. Rally vede Nasdaq 100 (US100: +3,3 %), následovaný indexy S&P 500 (US500: +1,4 %), Russell 2000 (US2000: +1,2 %) a DJIA (US30: +0,6 %).
Microsoft prudce posiluje díky silnému růstu Azure a umírněnějším kapitálovým výdajům, zatímco Meta výrazně oslabuje kvůli slabšímu výhledu a rostoucím nákladům na AI. Před výsledky společností Apple a Amazon zůstává nálada na trhu opatrná kvůli výkyvům výnosů amerických státních dluhopisů a přetrvávajícím otázkám ohledně návratnosti investic do AI.
Nasdaq táhnou vzhůru především akcie polovodičových a technologických společností. Lam Research (+19,2 %), Sandisk (+16,4 %) a Applied Materials (+10,2 %) zaznamenávají výrazné zisky společně s Microsoftem (+14,7 %). Na opačné straně trhu ztrácí Alnylam Pharmaceuticals (-23,4 %), Meta Platforms (-9,5 %), Workday (-7,3 %) a Adobe (-5,0 %).
Zdroj: XTB Research
Zdroj: XTB Research
Makroekonomická data z USA: Růst HDP zpomaluje
Americká ekonomika ve druhém čtvrtletí roku 2026 vzrostla anualizovaným tempem 1,5 %, což bylo méně, než trh očekával. Důvodem bylo oslabení důvěry v největší světovou ekonomiku v souvislosti s válkou s Íránem. Podle zprávy BEA bylo zpomalení způsobeno především poklesem vývozu, nižšími vládními výdaji a slabšími podnikatelskými investicemi. Také osobní spotřeba zaostala za očekáváními, protože američtí spotřebitelé nadále pociťují dopady vysokých cen pohonných hmot. Jádrový index PCE, preferovaný inflační ukazatel Fedu, mírně zaostal za očekáváními (měsíční údaj byl nižší, než se čekalo, což naznačuje mírnější krátkodobé inflační tlaky).
Zdroj: XTB Research, Macrobond
Technická analýza: US100 (futures na Nasdaq 100)
Futures na Nasdaq 100 (US100) se pokoušejí o oživení poté, co prudký výprodej stlačil cenu pod klíčový 100denní klouzavý průměr EMA (přibližně 28 275 bodů) a horizontální podporu na úrovni 28 410 bodů (0,0% Fibonacciho úroveň). Index našel dočasnou podporu poblíž 27 600 bodů, zatímco RSI na hodnotě 41,2 stále signalizuje přetrvávající medvědí tlak navzdory prvním známkám stabilizace.
Pro kupce bude klíčové znovu získat pásmo odporu 28 275–28 410 bodů. To by otevřelo prostor k růstu směrem k 23,6% Fibonacciho úrovni (28 966 bodů) a 30dennímu klouzavému průměru EMA (přibližně 29 036 bodů). Pokud se však index nedokáže vrátit nad 100denní EMA, zůstává US100 zranitelný vůči dalšímu poklesu směrem k 27 600 bodům a následně k silnější podpoře poblíž 26 860 bodů.
Zdroj: xStation5
Zprávy ze společností
- Microsoft (MSFT): Akcie rostou o 14 % poté, co výsledky za 4. čtvrtletí překonaly očekávání trhu. Tržby dosáhly 90,01 miliardy USD (oproti očekávaným 87,72 miliardy USD) a zisk na akcii činil 4,81 USD (oproti očekávaným 4,25 USD). Růst cloudové platformy Azure zrychlil na 43 % meziročně a její roční tržby poprvé překročily 100 miliard USD. Investory navíc uklidnilo snížení celoročního výhledu CapEx na přibližně 175 miliard USD z původních 190 miliard USD v důsledku účetních úprav.
- Meta Platforms (META): Akcie oslabují o 9 % po zveřejnění slabšího výhledu tržeb pro 3. čtvrtletí (61–64 miliard USD) a zvýšení spodní hranice celoročního výhledu CapEx na 130–145 miliard USD. Tržby za 2. čtvrtletí vzrostly meziročně o 28 % na 60,8 miliardy USD, zisk na akcii však klesl na 6,18 USD kvůli právním nákladům ve výši 2,4 miliardy USD a nákladům na odstupné ve výši 1,18 miliardy USD.
- Lam Research (LRCX): Akcie rostou o 20 % poté, co výsledky za 4. čtvrtletí překonaly očekávání. Tržby vzrostly meziročně o 30 % na 6,72 miliardy USD (oproti očekávaným 6,68 miliardy USD) a upravený zisk na akcii dosáhl 1,82 USD (oproti očekávaným 1,70 USD). Silný růst tržeb ze zákaznické podpory (+43 % meziročně) podpořil marže. Výhled upraveného EPS pro 1. čtvrtletí ve výši 2,00–2,30 USD výrazně překonal očekávání Wall Street na úrovni 1,84 USD.
- Starbucks (SBUX): Akcie posilují o 1,5 % poté, co společnost zvýšila celoroční výhled upraveného EPS na 2,55–2,65 USD (oproti očekávaným 2,39 USD). Srovnatelné tržby v USA za 3. čtvrtletí vzrostly o 7,9 %, což pomohlo zvýšit celkové tržby na 9,3 miliardy USD (oproti očekávaným 9,16 miliardy USD), zejména díky inovacím nabídky a úpravám věrnostního programu.
- Baxter International (BAX): Akcie rostou téměř o 17 % po silných výsledcích za 2. čtvrtletí (upravený EPS 0,56 USD oproti očekávaným 0,37 USD, tržby 2,96 miliardy USD oproti očekávaným 2,8 miliardy USD). Vedení společnosti zvýšilo celoroční výhled EPS na 1,95–2,15 USD díky lepším provozním výsledkům a vrácení cel.
- Crocs (CROX): Akcie klesají o 12 % kvůli slabému výhledu upraveného EPS pro 3. čtvrtletí (3,20–3,30 USD oproti očekávaným 3,53 USD), přestože výsledky za 2. čtvrtletí překonaly očekávání s tržbami 1,18 miliardy USD. Společnost zároveň zvýšila celoroční výhled EPS na 13,70–14,00 USD a rozšířila program zpětného odkupu akcií přibližně na 2 miliardy USD.
- Robinhood Markets (HOOD): Akcie oslabují o 1,8 %, přestože tržby za 2. čtvrtletí (1,31 miliardy USD) i zisk na akcii (0,62 USD oproti očekávaným 0,44 USD) překonaly očekávání. Silné obchodování s opcemi, akciemi a predikčními trhy vykompenzovalo 38% meziroční pokles tržeb z kryptoměn. Společnost zároveň snížila výhled celoročních provozních nákladů.
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