US OPEN: Nasdaq uzavírá nejlepší čtvrtletí za poslední roky

Poslední obchodní seance druhého čtvrtletí roku 2026 probíhá na Wall Street ve znamení klidu a konsolidace. Futures na hlavní americké indexy se pohybují poblíž závěrečných hodnot z první obchodní seance tohoto týdne. Přestože se v posledních dnech hovořilo především o výprodejích, trhy zároveň uzavírají jedno z nejúspěšnějších čtvrtletí za poslední roky.
Za druhé čtvrtletí činí růst přibližně 25 %, zatímco od začátku letošního roku dosahuje přibližně 18 %. Nejlépe si vedly sektory polovodičů, energetiky a hardwaru. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Dnes byla zveřejněna klíčová data z americké ekonomiky – index spotřebitelské důvěry a report JOLTS. První z nich, který ukazuje úroveň optimismu Američanů ohledně ekonomiky a jejich osobních financí, vzrostl v červnu na 91,2 bodu, což však bylo horší než tržní očekávání ve výši 94,4 bodu. Report JOLTS, který měří situaci na trhu práce na základě počtu volných pracovních míst a propouštění, naopak výrazně překvapil pozitivně – počet volných pracovních pozic v květnu vzrostl na 7,594 milionu při očekávání 7,296 milionu, což potvrzuje velmi silnou kondici amerického trhu práce.
Kromě makrodat stojí za pozornost také posilující americký dolar, zejména vůči japonskému jenu, který oslabil na nejslabší úroveň od roku 1986. Měnový pár USDJPY dosáhl úrovně 162,4.
Mimořádný závěr čtvrtletí a rotace v indexech Russell
Americké akciové trhy směřují k uzavření mimořádně úspěšného prvního pololetí, především díky výraznému oživení ve druhém čtvrtletí. Hlavní široký index S&P 500 od začátku dubna vzrostl přibližně o 14 %, což představuje nejlepší čtvrtletní výsledek za posledních šest let. Nasdaq 100 posílil o více než 25 %, což je rovněž nejlepší výsledek od druhého čtvrtletí roku 2020. Pokud nepočítáme oživení po pandemii, jde o nejlepší čtvrtletní výsledek od roku 2001.
Nadsaq 100 zaznamenává ve 2. čtvrtletí 2026 mimořádně silné oživení. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Hlavním motorem růstu zůstává investiční boom kolem umělé inteligence (AI). Zároveň však nadále pozorujeme slabost softwarových společností. Podle odhadů Bloomberg Intelligence bude pouhých 44 společností přímo spojených s AI odpovědných za téměř 60 % celkového růstu zisků indexu S&P 500 v kalendářním roce 2026, přičemž porostou tempem přesahujícím 40 %, tedy téměř třikrát rychleji než zbytek trhu.
Od začátku letošního roku si mimořádně dobře vedly hardwarové společnosti, konkrétně Sandisk, Micron, Western Digital, Intel, Seagate, Marvell, Arm, Applied Materials, AMD nebo Lam Research. Všechny tyto společnosti se do určité míry zabývají polovodiči a čipy. Na druhé straně stojí společnosti jako Workday, Adobe nebo Thomson Reuters, které na AI revoluci ztrácejí. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Dnešní obchodování začíná poměrně klidně, poblíž včerejších závěrečných hodnot:
- US500, tedy futures na S&P 500, v prvních 20 minutách obchodování rostou o 0,15 %
- US100, tedy futures na Nasdaq 100, posilují o 0,75 %
- US30 ztrácí přibližně 0,07 %, zatímco US2000 oslabuje o 0,15 %
Technická analýza: US100
Hotovostní technologický index Nasdaq 100 vstupuje do dnešní seance se čtvrtletním růstem přesahujícím 25 %, což výrazně převyšuje dlouhodobý čtvrtletní průměr od začátku 80. let, který činí 4,25 %. Z pohledu technické analýzy takto silná vertikální růstová svíčka na čtvrtletním grafu (nejvyšší hodnota od oživení po pandemii a období dot-com bubliny) jasně ukazuje na silně překoupený trh ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. Index relativní síly (RSI) se u řady souvisejících titulů blíží extrémním hodnotám. Dokud však fundamentální dynamika zisků lídrů AI revoluce drží krok s oceněním jejich akcií, zůstává hlavní trend výrazně rostoucí a lokální ochlazení trhu (například korekce Bitcoinu nebo konsolidace Microsoftu) jsou v této fázi kapitálem vnímána jako příležitosti k akumulaci akcií.
US100 pokračuje ve včerejším odrazu a překonává hranici 30 000 bodů. Průraz nad úroveň 30 300 bodů, spojenou s 23,6% Fibonacciho retracementem posledního růstového impulsu, může být předzvěstí růstu směrem k historickým maximům, která se nacházejí těsně pod hranicí 31 000 bodů.
Klíčové firemní zprávy
- Sektor Big Tech (Magnificent Seven): Na začátku obchodování panuje mezi technologickými giganty smíšená nálada. Nvidia (NVDA) roste o 1,4 %, Alphabet (GOOGL) ztrácí 0,6 %, přestože na samém začátku seance posiloval o 0,5 %, a Microsoft (MSFT) přidává 0,9 %, přestože směřuje k uzavření nejslabšího měsíce od prosince 2000. Tesla (TSLA) při otevření ztrácela až 1,5 %, nyní však většinu ztrát smazala. Amazon (AMZN) oslabuje o 0,4 %.
- Sentiment kolem polovodičového sektoru ochladily zprávy z Tchaj-wanu, kde vládní úřady provedly prohlídky kanceláří společnosti Super Micro Computer v souvislosti s vyšetřováním údajného pašování čipů Nvidia do Číny.
- AeroVironment (AVAV): Akcie výrobce dronů a obranných systémů vyskočily o více než 20 % (na vrcholu až o 36 %). Společnost zveřejnila výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí, které výrazně překonaly očekávání Wall Street, a představila výhled tržeb pro rok 2027 nad odhady analytiků.
- Enphase Energy (ENPH) & SolarEdge (SEDG): Akcie amerických výrobců solárních technologií výrazně rostou (ENPH o 2,5 %, SEDG o 5,7 %) po zprávách, že Federální komise pro komunikace (FCC) připravuje návrh zákazu dovozu zahraničních střídačů do USA.
- Concentrix (CNXC): Akcie společnosti poskytující služby call center se propadly o 20 % poté, co firma výrazně snížila svůj finanční výhled pro celý fiskální rok.
- Air Products (APD): Akcie rostou o 8,8 % navzdory oznámení, že společnost nebude pokračovat v projektu Louisiana Clean Energy Complex a ve třetím fiskálním čtvrtletí odepíše až 2,9 miliardy USD. Investoři vnímají odstoupení od kapitálově náročného projektu pozitivně.
- Comcast (CMCSA): Akcie posilují o 0,8 % po úvodním růstu přes 2 %. Analytici nadále pozitivně hodnotí plán oddělení mediálních aktiv (NBCUniversal a Sky). Deutsche Bank navíc zvýšila doporučení na „Buy“ s cílovou cenou 32 USD.
- MicroStrategy Inc. (MSTR): Společnost Michaela Saylora ztrácí 7,5 % poté, co cena Bitcoinu klesla pod hranici 60 000 USD, a po rozhodnutí analytiků snížit cílové ceny v souvislosti se změnou modelu financování a posunem společnosti směrem k prodeji tokenů.
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