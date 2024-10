US Open: Nvidia získává 3,2 %, býci ovládají Wall Street 📈 US100 získává 0,2 %.

Wall Street mírně posiluje; Nvidia vede velké americké akcie s nárůstem přes 3 %

Prodeje nových domů v USA za srpen byly mírně vyšší než očekávané, ale stále slabší MoM (-4,6 % oproti -5,3 % očekáváno po 10,6 % v červenci); ceny klesly téměř o 5 % meziročně.

Hewlett Packard (HPE.US) roste díky vyšším doporučením od Barclays, které zmiňuje AI; SPACy rostou na optimismu ohledně snížení sazeb Fedu.

Futures na Nasdaq 100 (US100) brání hlavním supportním zónám na EMA200 (červená čára) a nyní pokračují v uptrendu nad 23,6 Fibo na úrovni 20 000 bodů, s „higher low“, což poskytuje více technických základů pro další nárůst. Hlavní rezistenční zóna je nastavena na 21 000 bodech, poblíž ATH z července 2024. Důležitý support je na úrovni 19 500 bodů, kde vidíme 38,2 Fibo vzestupného trendu, který začal v dubnu 2024.

Nvidia roste na optimismu ohledně výdajů na AI infrastrukturu.

Mizuho analytici v nedávné zprávě Bain Technology předpověděli, že trh s AI hardwarem a softwarem by mohl do roku 2027 vzrůst až na 990 miliard dolarů z přibližně 185 miliard dolarů nyní, čímž uklidnili některé obavy o trendech výdajů a rozpočtech, v kontextu nejistého ROIC z investic do AI. Podle analytiků stále existuje téměř žádná jasnost ohledně růstových sazeb CAPEX pro rok 2026, navzdory optimismu kolem kalendářního roku 2025.

I přes to analytici naznačili, že poptávka „bude i nadále růst, jak [Large language model] rozšiřují možnosti zpracování více typů dat současně (text, obrázky a audio) a jak rizikoví kapitáloví investoři investují ještě více peněz do AI start-upů.“ „Pokud by poptávka po datech pro GPU současné generace do roku 2026 zdvojnásobila – což je rozumný předpoklad vzhledem k současné trajektorii – dodavatelé klíčových komponentů by museli zvýšit svou produkci o 30 % nebo více v některých případech.“

Také dohoda o nákupu energie, kterou podepsaly společnosti Microsoft Corp. (MSFT.US) a Constellation Energy Corp. (CEG.US), byla optimistická pro akcie AI. Analytici se ptali: „Podepsal by [Microsoft] 20letou dohodu o nákupu/suplie jaderné energie s Constellation Energy, investující 1,6 miliardy dolarů pouze na restartování zařízení, které nezačne s výrobou energie až do roku 2028, pokud by plánovali zpomalit nebo omezit růst současného CAPEX a investice do AI? Ne.“

Také CEO Nvidie, Huang, dokončil svůj obchodní plán přijatý na začátku tohoto roku, a to s 713 miliony dolarů prostřednictvím prodeje akcií NVDA (plán obchodování podle pravidla 10b5-1) s průměrnou cenou přibližně 119 dolarů za akcii. Plán měl být účinný do března 2025, ale Huang prodal všechny akcie šest měsíců před vypršením. Nyní by mohl Huang přijmout další plán na prodej dalších akcií, ale zatím není jasné, zda to udělá nebo ne.

