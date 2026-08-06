Akcie Celsius klesly o 18 % 📉

Akcie společnosti Celsius Holdings v předobchodní fázi klesly až o 18 % poté, co výrobce energetických nápojů zveřejnil slabší než očekávané výsledky za druhé čtvrtletí. Investory znepokojil především pokles prodejů hlavní značky Celsius a zhoršení ziskovosti kvůli vyšším výdajům na slevy, reklamu a podporu prodeje.
Celkové tržby společnosti meziročně vzrostly o 11 % na 817,9 milionu USD, zaostaly však za průměrným odhadem analytiků ve výši 872,6 milionu USD. Ještě výraznějším varováním byl vývoj samotné značky Celsius, jejíž tržby klesly o 12 %.
Společnost zároveň vlastní také značky Alani Nu a Rockstar Energy, jejichž výkon pomohl částečně vyrovnat slabší výsledky hlavní produktové řady. Pro investory ale zůstává klíčové, zda se podaří obnovit růst značky, která byla v minulých letech hlavním motorem celé firmy.
Firma zvyšuje výdaje na reklamu a promoakce
Celsius se snaží slabší poptávku zvrátit vyššími investicemi do marketingu, promoakcí a úpravou produktového portfolia. Vedení chce zlepšit produktivitu nabídky a posílit distribuci tak, aby se značka vrátila k udržitelnému růstu.
Vyšší podpora prodeje však zhoršila marže. Hrubá zisková marže klesla na 48,1 % z loňských 51,5 %. Očištěný zisk na akcii dosáhl 0,36 USD, zatímco analytici očekávali 0,41 USD.
Výsledky tak ukazují, že firma musí na obranu tržního podílu vynakládat více peněz, což krátkodobě omezuje ziskovost.
Konkurence v energetických nápojích sílí
Segment energetických nápojů nadále roste rychleji než tradiční kategorie, jako jsou káva, limonády nebo jiné nealkoholické nápoje. Současně se však trh stává stále přeplněnějším.
Do odvětví vstupují další výrobci nápojů i maloobchodní řetězce se svými privátními značkami. Významným rizikem pro Celsius se stal například Costco, které letos uvedlo vlastní energetický nápoj. Tato zpráva už dříve vyvolala výprodej akcií Celsius.
Vedení společnosti sice zdůrazňuje, že vztahy s Costco zůstávají dobré, slabší výsledky v takzvaném club channelu přesto přispěly k poklesu tržeb hlavní značky.
Spotřebitelé více šetří
Další překážkou je změna spotřebitelského chování. Zákazníci jsou při nákupu dražších nápojů opatrnější a méně ochotní utrácet za prémiové produkty.
Firma navíc čelí vyšším nákladům na materiály a přepravu, které souvisejí s konfliktem na Blízkém východě. Kombinace slabší poptávky a dražší logistiky vytváří dvojitý tlak na marže.
Akcie Celsius byly už před zveřejněním výsledků od začátku roku níže o přibližně 36 %. Aktuální propad tak potvrzuje, že trh má stále větší pochybnosti o tom, zda firma dokáže obnovit růst bez výrazného obětování ziskovosti.
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