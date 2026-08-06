Tržby SoftBank: Nestačí Intel a AI k přesvědčení investorů?

Jeden z klíčových investorů a předpokládaných příjemců boomu kolem AI, japonská společnost SoftBank, zveřejnila výsledky za 2. čtvrtletí 2026.
Přestože růst tržeb překonal očekávání, akcie po zveřejnění výsledků výrazně oslabily a ztráty přesáhly 4 %. Důvodem bylo výrazné zhoršení nejen celkového zisku, ale také kvality zisku.
Technická analýza SoftBank (D1)
Navzdory velmi výrazným výkyvům ocenění zůstává uptrend zachován. Během posledních dvou korekcí se kupcům podařilo rychle vrátit kurz nad EMA200.
Zdroj: xStation5
Finanční údaje
- Tržby: 2,02 bilionu JPY oproti očekávání kolem 1,92 bilionu JPY. Meziroční růst přes 10 %.
- Hrubý zisk: Vzrostl na 1,05 bilionu JPY, což překonalo očekávání přibližně 955 miliard JPY. Meziročně se zvýšil přibližně o 10 %.
- Čistý zisk: Právě zde společnost zklamala. Klesl na 347,3 miliardy JPY z 421,8 miliardy JPY před rokem, což představuje pokles o více než 17 %.
Ďábel se skrývá v detailech
Ocenění a odhad „skutečné“ ziskovosti jsou u investičních společností, jako je SoftBank, mimořádně složité. Skutečnost, že společnost investuje nebo se alespoň snaží získat expozici vůči segmentu AI, tento úkol nijak neusnadňuje.
Přesto rozložení výsledků na jednotlivé složky naznačuje, že kvalita zisků se postupně zhoršuje.
Největším problémem je výrazný nárůst prodejních a administrativních nákladů i nákladů souvisejících s pohyby měnových kurzů. Prodejní a administrativní náklady meziročně vzrostly téměř o 70 % na 1,28 bilionu JPY, zatímco finanční náklady se zdvojnásobily na 328 miliard JPY.
Ziskovost SoftBank je nyní pod tlakem ze dvou stran:
- Na jedné straně společnost nese plné náklady své obchodní strategie, včetně rostoucích výdajů v segmentu AI Computing.
- Na druhé straně kvůli mimořádně vysoké volatilitě jenu zatěžují marže i výnosy náklady na měnové zajištění. To se odráží také v tržbách zmíněného segmentu, které vzrostly o 30 % v USD, ale pouze o 17 % v jenech.
Dva klíčové ukazatele investiční společnosti – čistá hodnota aktiv (NAV) a poměr úvěrů k hodnotě aktiv (LTV) – sice nevypovídají přímo o zisku, naznačují však, že řada obav ohledně napětí mezi věřiteli společností zaměřených na AI není podložena aktuálními daty.
Zdroj: SoftBank Group Corp.
Čistá hodnota aktiv (NAV) se od konce 3. čtvrtletí 2025 téměř zdvojnásobila na přibližně 70 bilionů JPY. Současně ukazatel LTV klesl z lokálního maxima kolem 20 % na přibližně 13 %. To znamená, že navzdory růstu hodnoty aktiv zůstává zadlužení na nízké úrovni.
To vše ukazuje, že ani výrazný růst hodnoty investic společnosti se zatím nepromítá do skutečné ziskovosti. Naopak naznačuje, že vyšší hodnota portfolia zatím nepřináší odpovídající finanční výsledky.
Je to špatná zpráva pro celé odvětví?
Slabší, nebo alespoň zklamání přinášející výsledky SoftBank nemusí znamenat problém pro celý sektor AI, ani pro samotnou společnost.
Horší výsledky mohou být důsledkem specifických investičních rozhodnutí a struktury portfolia SoftBank, nikoliv odrazem situace v celém odvětví. Mohou naznačovat, že společnost kapitál alokovala méně efektivně, a to nejen z hlediska výběru investic, ale také kvůli příliš vysoké koncentraci portfolia.
Ani v případě SoftBank nemusí pokles ziskovosti znamenat, že investiční teze selhala. Investiční společnosti obvykle pracují s delším investičním horizontem a jsou ochotny akceptovat dočasně nižší ziskovost, pokud zůstává dlouhodobá investiční strategie fundamentálně opodstatněná.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
US OPEN: Mírný odraz ve stínu slabého trhu práce
Dolar a Nasdaq před klíčovým testem 💵
Shrnutí trhů: Technologie posunuly Evropu na nová rekordní maxima! Kovy pokračují v růstu navzdory stagnujícímu dolaru (07.08.2026)
Krypto novinky: CLARITY Act se odkládá, Bitcoin ETF dál přitahují kapitál a Stripe posiluje pozici v Evropě
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.