🚨☀️Je solární boom u konce? SolarEdge se propadl o více než 30 % 📉

- SolarEdge překonal očekávání za 2. čtvrtletí, přesto se akcie propadly o více než 30 %
- Investory zklamal výhled na třetí čtvrtletí, který výrazně zaostal za odhady Wall Street
- Společnost upozornila na přetrvávající slabou poptávku po rezidenčních solárních systémech v USA a pokles marží
- Negativní nálada se přenesla na celý sektor – oslabily také akcie společností Enphase Energy, First Solar či Sunrun
- SolarEdge překonal očekávání za 2. čtvrtletí, přesto se akcie propadly o více než 30 %
- Investory zklamal výhled na třetí čtvrtletí, který výrazně zaostal za odhady Wall Street
- Společnost upozornila na přetrvávající slabou poptávku po rezidenčních solárních systémech v USA a pokles marží
- Negativní nálada se přenesla na celý sektor – oslabily také akcie společností Enphase Energy, First Solar či Sunrun
Akcie společnosti SolarEdge Technologies se ve středu propadly o více než 30 %, což představuje největší jednodenní pokles za více než rok. Zajímavostí je, že firma ve druhém čtvrtletí překonala očekávání analytiků. Investory však zklamal výhled na další období, který naznačuje, že oživení v solárním sektoru bude pomalejší, než se původně očekávalo.
Společnost dosáhla ve druhém čtvrtletí tržeb ve výši 346,2 milionu dolarů, čímž mírně překonala odhady Wall Street. Zároveň se poprvé od roku 2023 vrátila do provozního zisku na bázi non-GAAP. Hrubá marže se meziročně výrazně zlepšila z 13,1 % na 28,6 %, což naznačuje, že se společnosti daří stabilizovat hospodaření po náročných letech. Trh se však soustředil především na výhled. SolarEdge očekává, že ve třetím čtvrtletí dosáhne tržeb pouze 310 až 340 milionů dolarů, zatímco analytici počítali s přibližně 370 miliony dolarů. Společnost zároveň předpokládá pokles hrubé marže na 22 až 26 %, což naznačuje slabší objednávky a nižší využití výrobních kapacit.
GRAF: Vývoj ceny akcie společnosti SolarEdge (SEDG.US, H1)
Zdroj: xStation5
Management upozornil, že americký rezidenční trh se solárními panely zůstává slabý. Poptávku nadále brzdí problémy s financováním projektů prostřednictvím daňových úlev, nejistota kolem regulace FEOC i opatrnost distributorů, kteří omezují nákupy. To se následně promítá i do nižších objednávek pro SolarEdge. Negativní reakce se neomezila pouze na SolarEdge. Pod prodejní tlak se dostaly také další společnosti ze solárního sektoru včetně Enphase Energy, First Solar, Sunrun, Fluence Energy či Array Technologies. Investoři se obávají, že slabší poptávka v USA může zasáhnout celý sektor.
Přesto firma upozorňuje i na pozitivní vývoj. V Evropě se její tržby meziročně více než zdvojnásobily, na americkém trhu získala více než 50% podíl v segmentu komerčních střešních instalací a postupně rozšiřuje prodej nové platformy Nexis. Trh však zatím tyto pozitivní zprávy přehlíží a čeká na jasné známky oživení poptávky ve Spojených státech.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Dolar klesá po zveřejnění dat z trhu práce 💲📉
US OPEN: Mírný odraz ve stínu slabého trhu práce
Dolar a Nasdaq před klíčovým testem 💵
Shrnutí trhů: Technologie posunuly Evropu na nová rekordní maxima! Kovy pokračují v růstu navzdory stagnujícímu dolaru (07.08.2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.