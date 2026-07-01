US Open: Trh pod tlakem kvůli datům z USA a absenci výhledu ze strany Warshe

Hlavní americké indexy otevřely seanci pod úrovněmi předchozího závěru, protože nejnovější makroekonomická data mírně zhoršila sentiment investorů a zatížila krátkodobou náladu na trhu. Investoři reagují především na sérii slabších údajů ze zpracovatelského sektoru a známky postupného ochlazování trhu práce, což zvyšuje nejistotu ohledně tempa ekonomického růstu v příštích měsících.
Index ISM ve zpracovatelském sektoru i finální hodnoty PMI pro americký zpracovatelský sektor zaostaly za očekáváním. Ukazují tak na zřetelné zpomalení průmyslové aktivity a slabší dynamiku nových objednávek. Zpráva ADP zároveň ukázala, že zaměstnanost v soukromém sektoru v červnu vzrostla o 98 tisíc, rovněž pod odhady. To naznačuje, že trh práce zůstává odolný, ale postupně ztrácí dynamiku.
Kevin Warsh zároveň při svém prvním globálním vystoupení zachoval velmi opatrný tón a znovu odmítl poskytnout jakýkoli výhled ohledně červencového rozhodnutí Fedu o sazbách. Zdůraznil, že centrální banka nebude signalizovat budoucí kroky, což potvrzuje pokračující odklon od takzvaného dopředného výhledu a silnější zaměření na příchozí data, zejména ukazatele inflace a trhu práce. Warsh také zdůraznil, že obnovení cenové stability zůstává hlavní prioritou, zatímco nedávný pokles volatility a výnosů dluhopisů naznačuje stabilnější makroekonomické prostředí.
Jeho komentáře se dotkly také technologické transformace. Warsh naznačil, že Spojené státy by mohly být jedním z hlavních příjemců přínosů umělé inteligence, která by mohla podpořit produktivitu a dlouhodobý ekonomický růst. Oznámil také vytvoření speciálních pracovních skupin zaměřených na předefinování způsobu, jakým Fed funguje a komunikuje. To odráží širší debatu o měnové politice v prostředí zvýšené nejistoty.
Zdroj: XTB Research
Futures na americké akcie zůstávají ve fázi konsolidace a obchodují se v úzkém pásmu poblíž nezměněných úrovní. Chybí jasný směrový katalyzátor, zatímco nedávná data z USA nadále ukazují na mírné zpomalení ekonomické dynamiky. Kombinace slabších údajů ze zpracovatelského sektoru a známek ochlazování trhu práce zvyšuje opatrnost investorů a omezuje chuť k riziku. Trhy zároveň zůstávají ve vyčkávacím režimu a vyvažují vybírání zisků po předchozím růstu s nedostatkem dostatečně silných impulzů pro hlubší výprodej nebo rozhodný pohyb vzhůru.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
Zdroj: XTB Research
Akcie Meta (META.US) výrazně rostou po zprávách, že společnost zvažuje spuštění vlastní cloudové platformy, aby komercializovala přebytečnou výpočetní kapacitu využívanou pro vývoj umělé inteligence. Podle médií Meta vyhodnocuje možnost nabídnout klientům přístup jak ke svým AI modelům, tak k výpočetní infrastruktuře. To by společnosti mohlo umožnit konkurovat hlavním poskytovatelům cloudu, jako jsou Amazon, Microsoft a Google. Tento krok by pomohl Metě lépe monetizovat mnohamiliardové investice do datových center a snížit závislost na příjmech z reklamy. Investoři reagovali pozitivně, protože tuto iniciativu vnímají jako potenciální nový dlouhodobý motor růstu v jednom z nejrychleji rostoucích segmentů technologického trhu.
Sony (SONY.US) oznámila, že od ledna 2028 budou všechny nové hry pro PlayStation vydávány výhradně v digitálním formátu, což znamená konec výroby fyzických disků pro nové tituly. Hry vydané před tímto datem budou stále dostupné na fyzických nosičích, zatímco společnost jako hlavní důvody rozhodnutí uvádí rostoucí popularitu digitální distribuce a měnící se preference hráčů.
Nike (NKE.US) zklamala investory zveřejněnými tržbami, což poslalo akcie na nejnižší úroveň za více než deset let. Trh reagoval negativně především na slabý výhled a přetrvávající problémy s poptávkou, zejména v Číně. Analytici se však stále domnívají, že společnost se může díky strategickým změnám pod novým vedením a aktualizovanému produktovému portfoliu postupně vrátit na růstovou trajektorii, i když se očekává, že proces oživení bude trvat déle, než se dříve předpokládalo.
ServiceNow (NOW.US) posílila poté, co analytici z Guggenheim zvýšili doporučení pro její akcie. Tvrdí, že nedávný pokles učinil valuaci opět atraktivnější, zatímco silná pozice společnosti v oblasti podnikového softwaru a její rostoucí řešení založená na AI by mohla nadále podporovat růst tržeb.
Constellation Brands (STZ.US) roste navzdory tomu, že nenaplnila očekávání ohledně tržeb za první čtvrtletí. Investoři se místo toho zaměřili na silnější než očekávané tržby, solidní výkonnost pivního segmentu a zlepšený výhled volného peněžního toku. Další podporu přinesla čtvrtletní dividenda ve výši 1,03 USD na akcii spolu s pokračujícími zpětnými odkupy akcií a potvrzeným celoročním výhledem.
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