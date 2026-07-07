US Open: US100 ztrácí 1 %, polovodiče ustupují 📉 Akcie Big Tech a DJIA rostou

Futures na Nasdaq 100 klesají o 1,1 %, protože se do polovodičového sektoru vrací volatilita. Futures na S&P 500 oslabují o 0,2 %, zatímco futures na Dow Jones rostou téměř o 0,2 %. SpaceX se dnes zařadí do indexu Nasdaq 100. Široký výprodej výrobců čipů, včetně Taiwan Semiconductor, Nvidia, AMD, Micron a Intel, kompenzuje zisky v softwaru a u skupiny Magnificent Seven, kde růst vedou Meta Platforms a Alphabet.
- Hlavní tlak přichází z výsledků Samsungu, které nesplnily zvýšená očekávání investorů navzdory 19násobnému růstu kvartálního zisku. Akcie Samsungu klesají téměř o 9 %, zatímco Micron a Sandisk ztrácejí více než 5 %.
- Investoři stále více zpochybňují vysoká ocenění polovodičových společností a ptají se, zda může AI boom spolu se stovkami miliard dolarů investovaných do AI infrastruktury dál generovat silné výnosy.
- Evropské akcie se obchodují smíšeně. Stoxx 600 klesá o 0,1 %, přestože 14 z 20 sektorů roste. Investoři pokračují v rotaci do jiných částí technologického sektoru.
- AI hyperscaleři, jako jsou Amazon a Alphabet, posilují, zatímco Microsoft roste o 1,5 % spolu s širším softwarovým sektorem.
- Globální dluhopisové trhy zůstávají pod tlakem, protože investoři zvyšují sázky na přísnější měnovou politiku. Výnos 10letého amerického státního dluhopisu vzrostl o 2 bazické body na 4,49 %.
- Ropa Brent roste o 1 % na 72,66 USD za barel po obnovených útocích na lodní dopravu poblíž Hormuzského průlivu, které zdůrazňují přetrvávající bezpečnostní rizika pro globální dodávky energií.
Zdroj: xStation5
Zprávy z akciového trhu
- Dow Jones dosahuje nového rekordu, zatímco Nasdaq zůstává pod tlakem. Index Dow Jones Industrial Average přidal zhruba 0,3 % a dosáhl nového historického maxima. S&P 500 mezitím mírně oslabil a Nasdaq klesl přibližně o 0,5 %, hlavně kvůli slabosti polovodičových akcií.
- Rivian se propadá po oznámení nové emise akcií. Akcie výrobce elektromobilů klesly o více než 13 % poté, co společnost oznámila veřejnou nabídku 75 milionů akcií třídy A. Navýšení kapitálu sice posiluje rozvahu Rivianu, investoři však negativně reagovali na ředění podílů stávajících akcionářů. Akcie minulý týden vzrostly o 19 % a v pondělí přidaly dalších 8 %.
- Amazon plánuje emisi dluhopisů v hodnotě 25 miliard USD. Podle mediálních zpráv společnost připravuje jeden z největších prodejů firemních dluhopisů za poslední roky. Akcie Amazonu rostou přibližně o 1 %, protože investoři očekávají, že výnosy podpoří další investice do AI infrastruktury a datových center.
- Obchodní deficit USA se v květnu výrazně rozšířil. Deficit vzrostl na 77,6 miliardy USD z revidovaných 54,6 miliardy USD v dubnu, i když výsledek byl mírně pod očekáváním trhu. Export klesl o 3,2 %, zatímco import vzrostl o 3,3 %, což ukazuje na výrazné zhoršení americké obchodní bilance.
- DeepSeek vyvíjí vlastní AI čip. Čínský startup údajně navrhuje interní čip pro inference, který se používá ke generování odpovědí z již vytrénovaných AI modelů. Projekt je stále v rané fázi, ale zdůrazňuje sílící technologickou soutěž mezi Čínou a USA.
- Vertex kupuje Crinetics v transakci za 10 miliard USD. Vertex se dohodl, že zaplatí 85 USD za akcii za převzetí vývojáře terapií souvisejících s hormony. Akcie Crinetics vzrostly téměř o 100 %, zatímco akcie Vertexu mírně oslabily. Akvizice by měla posílit pozici Vertexu v oblasti inovativních specializovaných léčiv.
- JPMorgan zvyšuje cílovou cenu pro Eli Lilly. Banka zvýšila cíl na 1 400 USD za akcii, což znamená přibližně 17% potenciál růstu oproti poslední závěrečné ceně. Analytici očekávají další silný kvartální report díky pokračujícímu růstu tržeb léků Mounjaro a Zepbound. Eli Lilly zároveň zůstává jedním z jejich hlavních farmaceutických tipů.
- First Solar roste po zvýšení doporučení od Deutsche Bank. Deutsche Bank zvýšila doporučení z Hold na Buy s odkazem na atraktivní ocenění po nedávných poklesech a potenciál příznivých změn v obchodní politice. Akcie výrobce solárních panelů rostou přibližně o 3 %.
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